El Madrid visitará Albacete, el Barça al Racing y el Atlético viajará a La Coruña: estos son todos los partidos de octavos de Copa del Rey
El Madrid visitará Albacete, el Barça al Racing y el Atlético viajará a La Coruña: estos son todos los partidos de octavos de Copa del Rey

Las bolas han deparado duelos muy interesantes entre los clubes de Primera División, mientras que cuatro de los 'Segundas' recibirán a los cuatro de la Supercopa.

Partidos de la ronda de octavos de Copa del Rey
Partidos de la ronda de octavos de Copa del ReyCopa del Rey

La Copa del Rey avanza ya hacia las rondas decisivas. Este 7 de enero ha tenido lugar la celebración del sorteo de la ronda de octavos de final, en las que los equipos de Primera han sido una amplia mayoría. 

Si es cierto, con ausencias de relevancia como la del Villarreal o el Getafe, entre otros, a los 11 equipos de la máxima categoría se les suman cinco de Segunda: Burgos, Albacete,  Cultural Leonesa, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña.

Por su parte, los 11 representantes de Primera son el Athletic, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Betis, Alavés, Osasuna, Elche, Valencia, Real Sociedad, Athletic Club y el Rayo Vallecano. 

El sorteo, que ha comenzado a las 13:00 de este 7 de enero ha dejado varios partidos muy atractivos, y todos ellos tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de enero a partido único, aunque con la novedad de que en esta ronda de octavos de final ya habrá VAR, a diferencia de las rondas previas.

Cruces de octavos de final

Así los cuatro equipos de la Supercopa (Athletic Club, Atlético de Madrid, Real Madrid y FC Barcelona), se enfrentarán a cuatro de los cinco equipos que quedan de Segunda en casa del equipo de menor categoría, mientras que el otro equipo que resta se enfrentará a un Primera. Finalmente, el resto de clube de la máxima categoría se enfrentarán entre sí:

  • Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid
  • Albacete - Real Madrid
  • Cultural Leonesa - Athletic Club
  • Racing de Santander - F.C. Barcelona 
  • Burgos - Valencia
  • Betis - Elche
  • Alavés - Rayo Vallecano
  • Real Sociedad - Osasuna
Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

