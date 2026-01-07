El Madrid visitará Albacete, el Barça al Racing y el Atlético viajará a La Coruña: estos son todos los partidos de octavos de Copa del Rey

La Copa del Rey avanza ya hacia las rondas decisivas. Este 7 de enero ha tenido lugar la celebración del sorteo de la ronda de octavos de final, en las que los equipos de Primera han sido una amplia mayoría.

Si es cierto, con ausencias de relevancia como la del Villarreal o el Getafe, entre otros, a los 11 equipos de la máxima categoría se les suman cinco de Segunda: Burgos, Albacete, Cultural Leonesa, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña.

Por su parte, los 11 representantes de Primera son el Athletic, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Betis, Alavés, Osasuna, Elche, Valencia, Real Sociedad, Athletic Club y el Rayo Vallecano.

El sorteo, que ha comenzado a las 13:00 de este 7 de enero ha dejado varios partidos muy atractivos, y todos ellos tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de enero a partido único, aunque con la novedad de que en esta ronda de octavos de final ya habrá VAR, a diferencia de las rondas previas.

Cruces de octavos de final

Así los cuatro equipos de la Supercopa (Athletic Club, Atlético de Madrid, Real Madrid y FC Barcelona), se enfrentarán a cuatro de los cinco equipos que quedan de Segunda en casa del equipo de menor categoría, mientras que el otro equipo que resta se enfrentará a un Primera. Finalmente, el resto de clube de la máxima categoría se enfrentarán entre sí: