El plan de la segunda estrella: todo lo que se está repitiendo de lo vivido en Sudáfrica 2010 para acabar ganando el Mundial 

La popular frase de "tus ojos me recuerdan a los suyos" con la que comparar una situación actual con otra del pasado parece haber sido creada para un contexto como el que está viviendo la selección española en este Mundial de fútbol, donde este viernes a las 21:00 horas afronta el partido de cuartos de final contra Bélgica.

Las similitudes entre todo lo que está ocurriendo alrededor del equipo que dirige Luis de la Fuente y lo que pasó en 2010, cuando España ganó el Mundial en Sudáfrica, cada vez van a más y lo que empezó siendo casi algo anecdótico o en tono de humor para unos pocos ahora empieza a ser un clavo ardiendo al que agarrarse para muchos.

Todo comenzó hace dos años, cuando España gana la Eurocopa para llegar a la cita mundialista como campeona del viejo continente y una de las máximas favoritas. Hace 16 años, España llegaba como vigente campeona de Europa al también ganar la del 2008.

El paralelismo es tan grande que hasta Shakira aparece en los dos campeonatos. En 2010, la artista colombiana hizo la canción del Mundial con ese Waka waka que fue número 1 en más de 50 países y con el que creó un baile que, 16 años después, sigue siendo inolvidable. La artista, a pesar de los cambios en su vida personal y profesional durante estas casi dos décadas, volvió a ser la elegida para dar voz a esta cita que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. El tema ahora se llama Dai, dai y, para los más supersticiosos, el título de ambos himnos es la misma palabra repetida dos veces.

La colombiana es el segundo punto de una lista que se va ampliando con el paso de los días. Adivinen qué partido fue el inaugural en el Mundial de Sudáfrica. Sí, correcto, un Sudáfrica-México disputado un 11 de junio. El de ahora: el mismo, un México-Sudáfrica. ¿En qué fecha? En el 11 de junio de 2026.

Otra coincidencia (o destino) es que España en ambas citas ha estado encuadrada en el grupo H de la fase de grupos. En aquella cita lo conformaban, además del combinado de Vicente del Bosque, las selecciones de Chile, Suiza y Honduras, mientras que en esta han estado Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.

Shakira bailando el 'Waka waka' en 2010. Getty Images

La fase de grupos de España, una casualidad más

El empate a cero del primer partido entre España y Cabo Verde hizo que todo el país se llevara las manos a la cabeza. Las sensaciones fueron malas, el juego careció del dinamismo que acostumbra a tener España y el resultado terminó por ser un chasco para una afición que esperaba una goleada. Sin embargo, y como parte del plan de la segunda estrella, se repitió el partido inaugural del 2010, en el que España perdió en Durban 0-1 contra Suiza.

Después llegó el choque contra Honduras, en el que la selección española se impuso por 2-0 en un partido cómodo. Honduras era el rival más fácil del grupo y España cumplió el trámite. En esta ocasión, el combinado nacional se levantó del varapalo y arrasó a Arabia Saudí, el país más flojo de los cuatro por 4-0. En ambas ocasiones, el primer gol llegó antes del minuto 20 para tranquilizar las aguas.

Además y para completar la fase de grupos, España superó a un país sudamericano que se presuponía que sería el principal rival por el primer puesto. Hace 16 años fue a Chile por 1-2 y en este a Uruguay por 1-0. Dos victorias, las dos por la mínima y las dos para ser primeras de grupo. Sin embargo, la coincidencia todavía más llamativa es que tanto en ese banquillo de Chile como en este de Uruguay estaba al frente Marcelo Bielsa.

Las casualidades empiezan a asustar.

El gol de Suiza que sirvió para ponerle el susto en el cuerpo a la selección. Getty Images

Llega octavos, Portugal... y la historia se repite

Eso que dicen que la historia es cíclica parece que es cierto. Hace 16 años no hubo partidos de dieciseisavos de final, por lo que en este caso no hay nada que comparar, pero si se avanza una ronda más vuelven las sospechas.

En las dos ediciones España ha disputado el partido de octavos de final contra Portugal y en ambas se ha ganado por 1-0 en un igualado partido que se ha decidido por detalles. Además, los cambios de los seleccionadores fueron claves, ya que en Sudáfrica Fernando Llorente entró y revolucionó el partido con su presencia en el área y, en Estados Unidos, ha sido Mikel Merino (y Ferrán Torres) el que ha dado el pase a cuartos tras salir desde el banquillo.

Mikel Merino, tras anotar su gol contra Portugal. FIFA via Getty Images

Otras semejanzas en el mundo

Puede parecer que con esto es suficiente, pero vamos a mencionar otras cosas que se repiten en ambos años. Por ejemplo, el Gobierno de España está presidido por el PSOE (José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez), mientras que Florentino Pérez anunció en 2010 y en 2026 a Jose Mourinho para liderar el proyecto de los galácticos del Madrid tras un año en blanco.

Además, y para completar el pleno al 15, Rafa Nadal tuvo que abandonar el Open de Australia de 2010 por una lesión durante el partido de octavos de final contra Andy Murray. En 2026, por su parte, Carlos Alcaraz se ha perdido Roland Garros y Wimbledon por lesión.

Si después de todo esto no estás como una moto descontando horas para ver a España es que no tienes sangre en las venas. Desde El HuffPost elegimos creer.