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Dani Carvajal se despide del Real Madrid a final de la temporada: "Una etapa maravillosa"
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Dani Carvajal se despide del Real Madrid a final de la temporada: "Una etapa maravillosa"

Con el deportista y tras más de 20 años de servicio, el club ha ganado un total de seis Ligas de Campeones.

Agencias
Jesús Delgado Barroso
Dani Carvajal este 2026 durante un partido del Real Madrid CF en Munich, en Alemania.
Dani Carvajal este 2026 durante un partido del Real Madrid CF en Munich, en Alemania.Eurasia Sport Images

El defensa español Dani Carvajal no continuará la próxima temporada en el Real Madrid después de acordar con el club poner fin "a una etapa maravillosa" en la que ha ganado, por encima de todo, un total de seis Liga de Campeones, y después de una última campaña en la que no ha tenido demasiado protagonismo.

"El Real Madrid CF y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", ha informado este lunes el conjunto madrileño en un comunicado sobre el de Leganés, que se despide del club con 27 títulos.

Agencias
Jesús Delgado Barroso
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