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Ya es oficial: Griezmann dejará el Atleti a final de temporada y pone rumbo a Orlando
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Ya es oficial: Griezmann dejará el Atleti a final de temporada y pone rumbo a Orlando

El francés abandona el club rojiblanco tras nueve temporadas con los colchoneros a las órdenes de Simeone y convertido en una de las grandes leyendas del Atlético.

Javier Hernández
Javier Hernández
Griezmann posando con la camiseta de su nuevo club, el Orlando City
Griezmann posando con la camiseta de su nuevo club, el Orlando CityCuenta oficial de X del Orlando City

Antoine Griezmann (35 años), una de las mayores leyendas de la historia del Atlético de Madrid, ha comunicado este martes que dejará el club colchonero para iniciar una nueva aventura en el Orlando City de EEUU.

Lo que era un secreto a voces ha sido confirmado este 24 de marzo por ambos clubes y por el propio jugador, que con el permiso de su actual equipo, había viajado este lunes a Orlando para cerrar su fichaje y ya ha posado con la camiseta del que será su nuevo club para el vídeo oficial compartido por los canales oficiales del Orlando City en redes.

El nuevo contrato del francés, campeón del mundo en 2018 con su selección, será de dos años más un tercero opcional, y su incorporación al club estadounidense como jugador franquicia, se producirá en julio de este año.

“El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida", reza el comunicado del Atlético emitido este mediodía.

Asimismo, en el club madrileño ha señalado que "el delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales”.

Muchas luces y alguna sombra en la relación Griezmann-Atleti

Los números de Griezmann en el club madrileño lo elevan como una de las figuras más importantes de su historia. Para muchos a la altura del mito de Luis Aragonés, la mayor leyenda del club. 

Con permiso de los partidos que aún le quedan por delante esta temporada, entre ellos una final de Copa del Rey que le daría su segundo título nacional tras la Supercopa de España conseguido con los rojiblancos en 2014, sus estadísticas son ya prácticamente inalcanzables.

Actualmente cuenta con 488 partidos en el Atleti, cifra que podría llegar a 500 fácilmente esta temporada. En todos esos encuentros, Griezmann ha anotado 211 goles y dado 96 asistencias, lo que le ha hecho convertirse en el mayor goleador de la historia del club y entrar de lleno entre los cinco jugadores con más partidos en la historia del club.

Si bien, pese a sus 9 años en el Atleti, su palmarés -con permiso de la posible Copa del Rey que pueda ganar este año-, no es tan abundante como se esperaría, ya que hasta ahora 'solo' ha podido conseguir tres títulos: Supercopa de España en 2014, Europa League en 2018 y Supercopa de Europa en 2018. ¿Y las ligas obtenidas por el Atleti en 2014 y 2021?

Griezmann con la camiseta del Barça
  Griezmann con la camiseta del BarçaDAX Images

Eso merece capítulo aparte, ya que no todo ha sido bonito en la relación Atleti-Griezmann, ya que en el año 2019, el francés abandonó el club atlético para irse al Barça, donde estuvo hasta 2022. Esto le privó de celebrar con el Atlético la Liga que los del Cholo obtuvieron en 2021, mientras que en la de 2014 aún no estaba en el club. 

Este fue el momento más crítico de la relación de Griezmann con la afición rojiblanca, que consideró el fichaje de su estrella y emblema por el FC Barcelona como una traición, llegando a ser insultado y vilipendiando en el Metropolitano por la que un día fue su afición. Pese a ello, todo volvió a su cauce con su vuelta al Atlético; la afición le perdonó y el llevó a cabo su redención, regalando noches mágicas a los atléticos.

Títulos aparte, sí que puede decir que disputó una final de Champions que, sin embargo, su club no pudo ganar frente a su eterno rival, el Real Madrid, en 2016. De hecho, esa espinita se le quedará al francés para siempre, ya que un penalti suyo errado en el minuto 46 privó al Atleti del empate. Finalmente, en la tanda de penaltis, los blancos se alzaron con la Copa de Europa y dejó con la miel en los labios -una vez más- al Atlético, dos años después de la final madrileña celebrada en Lisboa en 2014, que tuvo el mismo final.

Javier Hernández
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Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

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