La noche en la que el baloncesto femenino español tocó las estrellas: Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez hacen historia en el draft de la WNBA

Awa Fam se presentó en la noche de este lunes 13 de abril en el lujoso recinto neoyorkino The Shed con un vestido rojo y una sonrisa de oreja a oreja. Iba dispuesta a escuchar su nombre en los puestos más altos del draft de la WNBA. A sus 19 años, la de Santa Pola sabía que iba a ser su noche, la que tanto estaba esperando desde que comenzara a meter las primeras canastas en el equipo de su pueblo imaginando con jugar en la mejor liga del mundo.

La jugadora del Valenica Basket, tal y como se preveía, no tuvo que esperar mucho y fue seleccionada en el puesto número 3 por las Seattle Storm. Ya estaba. Fam en ese momento ya había igualado a Pau Gasol como el jugador español seleccionado en un puesto más alto por una franquicia estadounidense y había empequeñecido el número 15 que consiguió en 2021 Raquel Carrera, el más alto de una jugadora nacional hasta hoy.

A Fam no le cabía más emoción en su cuerpo, tal y como se encargó de demostrar minutos más tarde ante los medios de comunicación: "Representar a España para mí es especial. Siempre estar con el equipo nacional es especial y estar aquí en la WNBA siempre mi sueño desde que tenía 12 años. Es un orgullo".

Sin embargo, al baloncesto español aún le quedaban dos momentos más de gloria esta noche. Minutos más tarde, las Portland Fire seleccionaron en el número siete a la ovetense Iyana Martín y la fiesta la redondeó la también ovetense Marta Suárez, que fue escogida en el número 16 también por las Seattle Storm, aunque la traspasaron a las Golden State Valkyries.

"Creo que como baloncesto español, es la primera vez en la historia que tenemos una número 3, una 7 y una 16 y todos en el mismo año. Dice mucho y muy bien del baloncesto español", ha afirmado Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto.

Tanto Awa Fam como Iyana Martín han sido los ojitos derechos de las categorías inferiores de la selección española en el último lustro. Jugaban 12, pero las miradas siempre se iban para ellas. Ambas nacidas en 2006, la primera en junio y la segunda en enero, y ambas han llevado años tras año la batuta de sus equipos hasta confirmarse como estrellas de la Liga Femenina en Valencia Basket y Perfumerías Avenida. Por su parte, Suárez ha desarrollado una carrera más diferente formándose en el baloncesto universitario estadounidense.

Pero, ¿quiénes son Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez?

Awa Fam, potencia mezclada con talento

Aunque nació en el hospital de Elche, los orígenes de la pívot alicantina de 1,97 metros son de Senegal. Los padres de Fam llegaron a España hace ya más de tres décadas para ganarse la vida en la venta ambulante sin saber que iban a criar a la joya de la corona del baloncesto femenino nacional.

Los deportes siempre se le dieron bien a Fam haciendo gala de su coordinación y movilidad junto a un físico privilegiado, aunque fue el baloncesto en el que su dominio se hizo patente, tanto por sus condiciones técnicas como físicas. A los 12 años, Valencia Basket se fijó en su potencial y a los 15 la hizo debutar en el primer equipo siendo la jugadora más joven en hacerlo en la Liga Femenina.

Desde entonces, en su palmarés ya lucen las Ligas del 2023 y 2024 o las Copas de la Reina en 2024 y la de este año en Tarragona. El curso pasado estuvo cedida en Gernika donde le sirvió para consagrarse en la élite del baloncesto nacional e internacional y convertirse desde este verano en una de las primeras espadas del Valencia Basket, gran dominador del baloncesto nacional. Con España absoluta, Fam ganó la plata el pasado verano en el Eurobasket.

Ahora, en cuanto termine la temporada, Fam pagará los 500.000 euros de cláusula que tiene con el club taronja para jugar el nuevo Project B y compatibilizarlo con la WNBA.

Awa Fam con el Valencia Basket. Getty Images

Iyana Martín, la perla de 1,76m

La ovetense Iyana Martín se caracteriza por su talento natural e innato. Con la selección dominaba en su categoría y en la superior. No lo hace por su físico (mide 1,75), pero sí por su inteligencia, su acierto y por esa cualidad tan única que es la de haber nacido para jugar al baloncesto.

Por ello, un histórico como Perfumerías Avenida se lanzó a por ella en mayo del 2024 para convertirla en la heredera de Silvia Domínguez y darle las llaves del club. La fichó del club formativo Siglo XXI de Barcelona y desde entonces su progresión tanto en Liga Femenina como en la Euroliga no está dejando a nadie indiferente.

De hecho, en la del año pasado, su primera temporada en la máxima competición europea, ya fue elegida con mucha solvencia por las propias jugadoras, entrenadores, aficionados y medios de comunicación como la Mejor jugadora joven.

Además, en esa misma temporada también fue nombrada Jugadora revelación de la Liga Femenina y este año, tal y como se conoció este lunes, está entre las tres elegidas a MVP de la competición.

Con España, igual que Fam, ganó la plata del pasado verano, aunque uno de sus logros más espectaculares fue el de ganar el MVP del Mundial U19 en 2023 a pesar de perder la final teniendo 17 años.

Iyana Martín con la camiseta de Perfumerías Avenida. Getty Images

Marta Suárez, la constancia y el recorrido alternativo

La ovetense Marta Suárez, de 1,91m y 24 años, ha tenido que ganarse paso a paso los minutos hasta llegar a este puesto número 16. Su camino ha sido diferente al de Fam o Martín, pero el desenlace ha sido el mismo.

En 2020 y con 18 años, después de haber jugado incluso con el Siglo XXI de Barcelona en la Liga Femenina 2, fue reclutada por la Universidad de Tennesse para comenzar su andadura en la NCAA femenina.

En esa universidad estuvo tres años en los que tuvo que lidiar con lesiones, como la que sufrió en enero del 2023 en el pie que la obligó a parar en seco. Después, pasó dos años en la Universidad de California y el pasado verano llegó a TCU (Texas), donde ha podido tirar ya definitivamente la puerta abajo y participar en el March Madness, donde perdió en el Elite Eight ante Carolina del Sur.

A sus 24 años, Suárez también espera esa oportunidad que le llegue de la selección y que le permita hacerse un hueco en la absoluta, en la que todavía no ha debutado a pesar de haber jugado en las categorías inferiores.