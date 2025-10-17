Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Jenni Hermoso vuelve a 'La Roja' en la primera convocatoria de Sonia Bermúdez al frente de la selección
Deporte

La delantera de la selección española regresa a una convocatoria 15 meses después para una cita clave: las semifinales de la Nations League frente a Suecia. Mapi León también regresa.

Javier Hernández
Jenni Hermoso celebrando un gol con la selección durante los JJOO de ParísGetty Images

Regresó Jenni Hermoso. La primera convocatoria de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez ha llegado con una relativa sorpresa: la vuelta de la delantera española a la selección tras su polémica no convocatoria para el pasado europeo en el que España cayó en la final frente a Inglaterra.

Con este llamamiento, la mejor delantera de la historia de España para muchos, vuelve a 'La Roja' tras 15 meses, ya que no se vestía con la camiseta de las campeonas del mundo desde los JJOO de París en 2024, cita en la que la selección quedó cuarta. Ahora, vuelve a una convocatoria importantísima para la selección, como será la eliminatoria de semifinales de la Nations League, que enfrentará a España y a Suecia, el viernes que viene en nuestro país y el 28 de octubre en tierras nórdicas.

Pero si regresemos a aquel fatídico 9 de agosto de 2024, las cosas han cambiado mucho. Desde aquel día, la delantera de Tigres mexicano fue condenada al ostracismo en clave selección... hasta la mañana de este 17 de octubre de 2025.

Una relación -la de la seleccionadora y la jugadora- que se fue erosionando hasta un punto totalmente irreconciliable que fue a más con el paso de los meses hasta la Eurocopa de este verano, en el que las diferencias se evidenciaron de manera brusca -y pública- por parte de ambas. Tanto fue así que Jenni publicó un post criticando la gestión de Tomé, dejando entrever que las desavenencias personales fueron las que dejaron a Hermoso sin acudir a la Eurocopa.

Sin embargo, tras la salida de Tomé de la selección y la llegada de Sonia Bermúdez, la situación parece haberse calmado hasta niveles nunca vistos en el equipo femenino español desde hace años. Las aguas han vuelto a su cauce y parece que las jugadoras y el cuerpo técnico comienzan a ir en la misma dirección.

Javier Hernández
Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 