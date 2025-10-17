Jenni Hermoso vuelve a 'La Roja' en la primera convocatoria de Sonia Bermúdez al frente de la selección

Regresó Jenni Hermoso. La primera convocatoria de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez ha llegado con una relativa sorpresa: la vuelta de la delantera española a la selección tras su polémica no convocatoria para el pasado europeo en el que España cayó en la final frente a Inglaterra.

Con este llamamiento, la mejor delantera de la historia de España para muchos, vuelve a 'La Roja' tras 15 meses, ya que no se vestía con la camiseta de las campeonas del mundo desde los JJOO de París en 2024, cita en la que la selección quedó cuarta. Ahora, vuelve a una convocatoria importantísima para la selección, como será la eliminatoria de semifinales de la Nations League, que enfrentará a España y a Suecia, el viernes que viene en nuestro país y el 28 de octubre en tierras nórdicas.

Pero si regresemos a aquel fatídico 9 de agosto de 2024, las cosas han cambiado mucho. Desde aquel día, la delantera de Tigres mexicano fue condenada al ostracismo en clave selección... hasta la mañana de este 17 de octubre de 2025.

Una relación -la de la seleccionadora y la jugadora- que se fue erosionando hasta un punto totalmente irreconciliable que fue a más con el paso de los meses hasta la Eurocopa de este verano, en el que las diferencias se evidenciaron de manera brusca -y pública- por parte de ambas. Tanto fue así que Jenni publicó un post criticando la gestión de Tomé, dejando entrever que las desavenencias personales fueron las que dejaron a Hermoso sin acudir a la Eurocopa.

Sin embargo, tras la salida de Tomé de la selección y la llegada de Sonia Bermúdez, la situación parece haberse calmado hasta niveles nunca vistos en el equipo femenino español desde hace años. Las aguas han vuelto a su cauce y parece que las jugadoras y el cuerpo técnico comienzan a ir en la misma dirección.