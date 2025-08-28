Una nueva protesta propalestina trata de impedir la salida de la etapa de La Vuelta

Una bandera de Palestina mientras los corredores del equipo Israel participan en la presentación de la Vuelta Ciclista a España.

Un grupo reducido de activistas propalestinos trató de paralizar la salida de la sexta etapa de La Vuelta, que se disputa este jueves entre Olot y Pal Andorra, en los Pirineos, hecho que no pasó a mayores por la intervención inmediata de la policía.

El pelotón se disponía a comenzar la etapa cuando los manifestantes se pusieron enfrente de los corredores y vehículos de carrera tratando de impedir la salida, pero de inmediato fueron desalojados por los agentes.

Se trata de otro acto de protesta contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina. En la contrarreloj del pasado miércoles disputada en Figueras un grupo de 4 personas interrumpieron por unos segundos la marcha del equipo israelí en plena competición en protesta por el "genocidio en Gaza".

La organización de La Vuelta hizo un llamamiento para "que no se vuelvan a repetir estos hechos", calificados de "violencia", por lo que se presentó una denuncia contra los activistas, lo que ha dado lugar a una detención en el día de hoy.

Quejas de la ministra Sira Rego contra La Vuelta

Ante esta respuesta de La Vuelta, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha enviado una carta al director de la carrera, Javier Guillén, para expresar su "preocupación e indignación" por "sus declaraciones en las que califica como acto de violencia la protesta pacífica de un grupo de ciudadanos españoles" al paso del equipo israelí. "Me resulta profundamente inadmisible poner en un mismo plano la legítima expresión de rechazo de nuestros ciudadanos y ciudadanas con la violencia sistemática que hoy Israel ejerce sobre la población de la Franja de Gaza, incluidos miles de niños y niñas palestinos", ha escrito la ministra de origen palestino.