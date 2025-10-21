Adiós al 'sueño americano': LaLiga anuncia la cancelación del Villarreal-Barcelona en Miami

Adiós al sueño americano del fútbol español (por ahora). LaLiga ha anunciado la cancelación del partido entre el Villarreal y el Barcelona previsto para disputarse en Miami "debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

El organismo de Javier Tebas adelanta que ha sido la promotora la que ha decidido "cancelar la organización del evento", previsto para el 20 de diciembre, justo antes del parón navideño. LaLiga lamenta perder lo que llama "una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español".

Esa "incertidumbre" a la que hace mención el comunicado de LaLiga se vio reflejada en la recién acabada jornada del campeonato de Primera División, la llamada LaLiga EA Sports, en la que los equipos se plantaron durante unos segundos al comienzo de cada partido.

Pese al recibir el 'sí' de los dos equipos implicados, Javier Tebas llevaba meses soportando y enfrentándose a los reproches del resto de clubes y de buena parte de los jugadores, que no han ocultado su negativa a un plan calificado de 'unilateral'.

Al respecto, desde LaLiga alegan que se trataba de "un paso decisivo en la expansión global" no sólo del torneo, sino de los propios clubes, los jugadores y el fútbol español "en un mercado estratégico como es Estados Unidos".

Este es el comunicado oficial de LaLiga:

LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos.

El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias.

En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional.

Finalmente, LALIGA desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados