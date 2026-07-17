El anillo de lujo que la FIFA entregará a los ganadores del Mundial y que tú podrás comprar: solo habrá 1996 a la venta

La FIFA regalará, al más puro estilo de la NBA o la NFL, anillos a medida a los jugadores de la selección ganadora de la final del Mundial 2026, en la que se enfrentarán Argentina y España. Es la primera vez en la historia del campeonato que se hará este obsequio, que representa una de las tradiciones deportivas estadounidenses más reconocibles.

En total, se confeccionarán 2026 piezas, numeradas individualmente. De ellas, 30 se entregarán directamente al equipo del ganador, mientras que los 1996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial para aquellos seguidores que quieran conseguirlo. Por ahora, se desconoce el precio de venta que tendrán.

Respecto al diseño, en una cara aparecerá el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra se personalizará para "reflejar la identidad del equipo ganador", según un comunicado oficial del organismo deportivo liderado por Gianni Infantino, gran amigo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El anillo contará, además de con oro, con diferentes piedras preciosas, por lo que seguramente su precio no será nada barato, aunque todavía se desconoce. Con esta iniciativa se espera que la organización obtenga aún más beneficios. Tocará esperar a este domingo para conocer quiénes serán los afortunados que lo llevarán finalmente.