"Lo que funciona no se toca": los aficionados españoles ponen nota a La Roja tras la goleada a Arabia Saudí

España necesitaba un motivo de esperanza y lo encontró a lo grande. El contundente 4-0 ante Arabia Saudí no solo sirvió para sumar tres puntos y encarrilar la clasificación, sino también para devolver la confianza a una afición que salió mucho más satisfecha que tras el estreno mundialista.

Desde El Huff hemos querido saber la opinión de nuestros lectores y en conjunto, todas reflejan el sentimiento de que la Roja mostró una versión mucho más reconocible, dinámica y ambiciosa. La mayoría de las valoraciones son muy positivas, tanto que se mueven entre el notable y el sobresaliente, con numerosos aficionados otorgando notas de entre 7 y 9 puntos al equipo.

Sin embargo, otros bajan la nota a un 6 y todavía no confían del todo en el equipo: "España goleó a una selección débil, personalmente tengo mis dudas sobre la actuación de la Roja cuando se enfrente a selecciones serias. Ojalá mis dudas se queden en nada", explica un lector. Por otro lado, hay otros que el partido no les ha convencido, como Jerónimo que, aunque no ha querido compartir su criterio, suspende al equipo con un sólido 3.

Los futbolistas de la selección española celebran uno de los goles de Oyarzabal en el duelo contra Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial Getty Images

Las estrellas del equipo

Uno de los nombres propios del encuentro fue, sin duda, Lamine Yamal. Su regreso al once revolucionó el ataque español y muchos aficionados destacaron su capacidad para desequilibrar el partido desde el primer minuto. También recibieron elogios jugadores como Pedro Porro, Álex Baena, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, protagonista con dos goles y una asistencia en una actuación que silenció las críticas recibidas tras el debut.

Entre los comentarios más repetidos aparece la idea sencilla de que "lo que funciona no se toca". Muchos seguidores consideran que Luis de la Fuente acertó con los cambios introducidos y apuestan por mantener la base del equipo de cara al decisivo encuentro frente a Uruguay.

A seguir trabajando

Aunque algunos aficionados recuerdan que Arabia Saudí no era un rival de primer nivel y prefieren esperar a pruebas más exigentes antes de convencerse de que España ganará el Mundial a pesar de que coinciden en que el partido fue mucho mejor que el del primer partido. "8, muy buen partido pero el rival es muy inferior, hay que seguir así y mejorar para los siguientes", comenta Ryan.

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, celebrando uno de los goles de España ante Arabia Saudí. Getty Images

La goleada dejó buenas sensaciones, devolvió la confianza y permitió ver a una España más vertical, más intensa y mucho más efectiva. La afición vuelve a ilusionarse y ya mira al próximo compromiso con optimismo. "Han salido en tromba y con ganas y la primera parte ha estado bien, con muchas oportunidades y bastante bien aprovechadas. Se han notado los cambios, me ha parecido casi tan bien que haya salido Lamine de inicio como que no lo hayan hecho Gabi ni Fabián, que el otro día no hicieron nada de nada. Pedro Porro ha estado muy bien pero Ferrán no me gusta nada, no mete un gol ni al arcoiris ese hombre, el sustituto de Oyarzabal tenía que haber sido Borja Iglesias", analiza Hester.

Lo que está claro es que cuando la Roja juega con personalidad, talento y actitud, el entusiasmo vuelve a contagiarse en las gradas, tanto en el estado como en los bares y casas. Parece que España ha encontrado el camino y ahora toca seguir avanzando para el próximo encuentro con Uruguay el sábado 27 de junio.