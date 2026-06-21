¿Vuelve a ser favorita España para ganar el Mundial? Pon nota a la selección tras la victoria contra Arabia Saudí

Los futbolistas de la selección española celebran uno de los goles de Oyarzabal en el duelo contra Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial

Una cara completamente diferente. La selección española ha pasado por encima de Arabia Saudí en su segundo partido del Mundial 2026, recuperando sensaciones después de la decepción del estreno ante Cabo Verde. La goleada (4-0) vuelve a poner el foco en un equipo que figura entre los grandes favoritos del torneo. España, ahora sí, presenta su candidatura.

Los focos apuntaban a Lamine Yamal, esta vez titular desde el inicio, y el de Esplugues de Llobregat no tardó en responder. Desde los primeros minutos fue el jugador de la selección que más peligro transmitió, y fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 10 después de una gran asistencia de Mikel Oyarzabal.

A partir de ahí, una foto completamente diferente a la España que no pasó del empate contra Cabo Verde. Los de Luis de la Fuente fueron muy superiores al rival, dando siempre la sensación de tener controlado el partido. Los goles fueron cayendo por su propio peso, y eso que la 'Roja' pareció no pisar en ningún momento el aceledador.

Oyarzabal, tocado con la varita siempre que se pone la camiseta de España, firmó un doblete que dejó todo encarrilado antes del descanso. Después llegó el cuarto tras un voleón de Cucurella que sacó en primera instancia el portero saudí pero rebotó en el defensa central, quien finalmente marcó en propia puerta.

Al final del tiempo reglamentario llegó el quinto por obra de Ferrán. Sin embargo, el VAR entró en juego y después de unos minutos de indecisión el árbitro lo anuló por un fuera de juego que pareció bastante claro.

El triunfo sitúa a España con 4 puntos y la clasificación encarrilada para las eliminatorias. Queda la incógnita de si pasará como primera o segunda del grupo, algo que se resolverá en el tercer partido frente a Uruguay (madrugada del próximo viernes al sabado, 02:00 am). Será determinante no solo para ver quién es el rival en los octavos del Mundial -el objetivo es evitar a la Argentina de Messi- sino para descifrar el hipotético camino hacia la final.

Después de la evidente decepción que supuso el partido contra Cabo Verde, las sensaciones del encuentro han sido mucho mejores. Pero desde El HuffPost queremos saber qué te ha parecido el partido de España, si has visto una selección realmente superior o si te parece que este encuentro vuelve a colocar a los de De la Fuente el cartel de grandes favoritos.

Y toca también pensar en el siguiente duelo contra Uruguay. De la Fuente tendrá que decidir si repetir el once, con Lamine Yamal titular desde la partida, o introducir alguna que otra modificación, ¿qué harías si tuvieras que elegir el próximo equipo titular?