Mbappé y Haaland siguen de fiesta en el Mundial: marcan, se divierten y guían a Francia y Noruega a los octavos de final

Hay futbolistas que están tocados por una varita mágica, que son esos pocos elegidos capaces de transmitir la sensación de que se lo están pasando mejor que nadie sobre el césped. Que anotan goles, que dan victorias. Y Kylian Mbappé y Erling Haaland pertenecen a esa categoría.

Los dos volvieron a ser decisivos este martes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Francia goleó a Suecia (3-0) con una nueva exhibición de Mbappé, mientras Noruega sobrevivió a una complicada batalla contra Costa de Marfil (2-1) gracias a otro gol salvador de Haaland.

Distintos estilos, distintos partidos y distintas formas de entender el fútbol, pero el mismo resultado: ambos siguen avanzando en el torneo. Y marcando goles como si no costase.

Mbappé acelera hacia Messi

Cada partido de Francia parece convertirse en una nueva oportunidad para comprobar hasta dónde puede llegar Mbappé en los Mundiales. Ante Suecia volvió a dejar una actuación deslumbrante. Marcó dos goles, fue una amenaza constante cada vez que recibió el balón y lideró una selección francesa que transmite cada vez mejores sensaciones a medida que avanza el campeonato.

Pero quizá lo más llamativo no sea ya su capacidad para desequilibrar, sino la naturalidad con la que lo hace. Mbappé juega liberado, sonríe, encara y disfruta. Y cuando un futbolista con sus condiciones entra en ese estado, resulta prácticamente imposible de detener.

Buena parte del mérito también corresponde a Michael Olise. El extremo del Bayern se ha convertido en uno de los mejores socios del delantero francés. Entre ambos construyeron buena parte del caudal ofensivo de los Bleus ante Suecia, mezclando velocidad, imaginación y una comprensión mutua que cada vez parece más afinada.

El resultado fue una nueva noche feliz para Francia y otra página brillante para la carrera mundialista de Mbappé. Además de clasificar a su selección para los octavos de final, el delantero alcanzó los seis goles en este Mundial e igualó a Leo Messi al frente de la clasificación de máximos anotadores del torneo.

La comparación ya no se limita al presente. También alcanza a la historia. Ambos están librando una "guerra" mayor.

Con sus dos tantos ante Suecia, Mbappé se ha convertido en el segundo máximo goleador de la historia de los Mundiales y se sitúa a solo un gol del propio Messi. Una distancia mínima que alimenta una de las historias más interesantes de este campeonato.

El argentino sigue ampliando un legado construido a lo largo de cinco Copas del Mundo, seis con esta. El francés, mientras tanto, parece empeñado en perseguir cada uno de sus registros.

No es una rivalidad directa porque pertenecen a generaciones distintas, pero sí una especie de carrera paralela por los libros de historia. Messi continúa escribiendo capítulos, mientras Mbappé intenta alcanzarlo a toda velocidad.

Erling Haaland celebra la clasificación de Noruega a los octavos de final. Julian Finney FIFA Getty Images

Haaland también aparece en los días grises

Si Mbappé brilló con luz propia, Haaland volvió a demostrar otra de las cualidades que distinguen a los grandes goleadores: la capacidad de decidir incluso cuando el partido no les pertenece.

Noruega sufrió muchísimo más que Francia para alcanzar los octavos. Costa de Marfil planteó un encuentro incómodo, físico y exigente. Durante muchos minutos logró reducir la influencia del delantero noruego y alejarlo de las zonas donde suele resultar letal. No se encontró, pero, a su vez, tampoco le hizo falta.

El delantero del Manchester City lleva años demostrando que puede pasar desapercibido durante largos tramos y aparecer justo cuando más importa. Lo hizo en la Premier League, lo ha hecho en la Champions y ahora también en un Mundial.

Con el partido encaminándose hacia la prórroga, encontró el espacio que llevaba buscando toda la tarde y firmó el gol de la victoria para Noruega. Tac. Y a octavos.

Una acción más. Un gol más. Otra eliminatoria decidida.

Por eso muchos le consideran el gran goleador del fútbol mundial actual. Porque incluso en los días grises, cuando no domina ni deslumbra, mantiene intacto ese instinto que le permite convertir media ocasión en un gol decisivo. Un depredador.