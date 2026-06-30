Van a comer al restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza y no dan crédito a lo que cuesta una hamburguesa: "Me sabe a carne quemada"

Gordon Ramsay es uno de los cocineros más famosos del planeta. Sus programas de televisión se emiten en medio mundo, acumula estrellas Michelin y ha construido un imperio gastronómico que se extiende por ciudades como Londres, Las Vegas, Dubái o Ibiza.

Precisamente en la isla balear se encuentra uno de sus restaurantes más conocidos del verano. Un local ubicado en un espectacular hotel de lujo que promete una experiencia gastronómica a la altura de la fama del chef británico.

Sin embargo, no todos los clientes salen satisfechos.

Así lo ha contado el creador de contenido gastronómico @cocituber en un vídeo publicado en TikTok que suma miles de visualizaciones y en el que relata su experiencia en el establecimiento con una conclusión contundente: "Para mí ha sido una decepción total".

Una hamburguesa de casi 40 euros

Nada más sentarse a la mesa, el influencer ya se sorprende con algunos precios de la carta. Entre ellos destaca una hamburguesa valorada en 38 euros, además del famoso solomillo Wellington, uno de los platos emblemáticos de Ramsay, que ronda los 61 euros.

Según explica, la carne le parece floja para el precio que tiene y asegura que no justifica en absoluto el coste del plato. "No vale nada. En esa hamburguesa no vale nada", sentencia.

"Hay que tener muchos cojones para servir esto"

La valoración se vuelve todavía más dura a medida que avanza la comida.

Tras probar varios entrantes, entre ellos unos mejillones y unos macarrones con queso que se ofrecen como acompañamiento, el creador de contenido no oculta su descontento.

Sobre los mejillones asegura que encontró partes frías y otras calientes y llega a afirmar que estaban mal ejecutados. Respecto a los populares mac and cheese, cuyo precio ronda los 25 euros, considera que tampoco están a la altura.

"25 euros que te puedes ahorrar", afirma.

Pero una de las frases más llamativas llega cuando reflexiona sobre el nivel general de la cocina. "Hay que tener muchos cojones para ser el cocinero más famoso del mundo y hacer estas mierdas", comenta visiblemente decepcionado.

Ni el famoso Wellington le convence

Uno de los momentos más esperados del vídeo era la llegada del célebre Beef Wellington, probablemente el plato más asociado a la figura de Gordon Ramsay.

La expectativa era alta, pero la valoración, no tanto. Aunque considera que la carne resulta aceptable, critica duramente el hojaldre que la envuelve. "Está más seco que un bocata de esparto", asegura. Y remata con otra frase demoledora: "No se lo recomiendo a nadie".

Una cuenta final de 175 euros

El postre, uno de los clásicos de la casa servido con caramelo caliente y helado de vainilla, mejora ligeramente la impresión general, aunque tampoco logra cambiar el veredicto final.

La sorpresa definitiva llega con la cuenta. Según muestra en el vídeo, la comida asciende a unos 175 euros, una cifra a la que todavía habría que sumar determinados extras. "Para mí ha sido una decepción total", concluye.

Como suele ocurrir en este tipo de contenidos virales, las opiniones de los usuarios se han dividido entre quienes consideran que los precios responden al prestigio del chef y la ubicación del restaurante y quienes creen que, precisamente por tratarse de un establecimiento vinculado a una figura tan reconocida como Gordon Ramsay, el nivel debería ser mucho más alto.