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Van a comer al restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza y no dan crédito a lo que cuesta una hamburguesa: "Me sabe a carne quemada"
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Van a comer al restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza y no dan crédito a lo que cuesta una hamburguesa: "Me sabe a carne quemada"

El creador de contenido @cocituber visita el exclusivo local del mediático chef británico en la isla y sale muy decepcionado tras probar algunos de sus platos más famosos: "No se lo recomiendo a nadie".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo de una hamburguesa.
Imagen de archivo de una hamburguesa.Getty Images/500px

Gordon Ramsay es uno de los cocineros más famosos del planeta. Sus programas de televisión se emiten en medio mundo, acumula estrellas Michelin y ha construido un imperio gastronómico que se extiende por ciudades como Londres, Las Vegas, Dubái o Ibiza.

Precisamente en la isla balear se encuentra uno de sus restaurantes más conocidos del verano. Un local ubicado en un espectacular hotel de lujo que promete una experiencia gastronómica a la altura de la fama del chef británico.

Sin embargo, no todos los clientes salen satisfechos.

Así lo ha contado el creador de contenido gastronómico @cocituber en un vídeo publicado en TikTok que suma miles de visualizaciones y en el que relata su experiencia en el establecimiento con una conclusión contundente: "Para mí ha sido una decepción total".

Una hamburguesa de casi 40 euros

Nada más sentarse a la mesa, el influencer ya se sorprende con algunos precios de la carta. Entre ellos destaca una hamburguesa valorada en 38 euros, además del famoso solomillo Wellington, uno de los platos emblemáticos de Ramsay, que ronda los 61 euros.

Según explica, la carne le parece floja para el precio que tiene y asegura que no justifica en absoluto el coste del plato. "No vale nada. En esa hamburguesa no vale nada", sentencia.

"Hay que tener muchos cojones para servir esto"

La valoración se vuelve todavía más dura a medida que avanza la comida.

Tras probar varios entrantes, entre ellos unos mejillones y unos macarrones con queso que se ofrecen como acompañamiento, el creador de contenido no oculta su descontento.

Sobre los mejillones asegura que encontró partes frías y otras calientes y llega a afirmar que estaban mal ejecutados. Respecto a los populares mac and cheese, cuyo precio ronda los 25 euros, considera que tampoco están a la altura.

"25 euros que te puedes ahorrar", afirma.

Pero una de las frases más llamativas llega cuando reflexiona sobre el nivel general de la cocina. "Hay que tener muchos cojones para ser el cocinero más famoso del mundo y hacer estas mierdas", comenta visiblemente decepcionado.

Ni el famoso Wellington le convence

Uno de los momentos más esperados del vídeo era la llegada del célebre Beef Wellington, probablemente el plato más asociado a la figura de Gordon Ramsay.

La expectativa era alta, pero la valoración, no tanto. Aunque considera que la carne resulta aceptable, critica duramente el hojaldre que la envuelve. "Está más seco que un bocata de esparto", asegura. Y remata con otra frase demoledora: "No se lo recomiendo a nadie".

Una cuenta final de 175 euros

El postre, uno de los clásicos de la casa servido con caramelo caliente y helado de vainilla, mejora ligeramente la impresión general, aunque tampoco logra cambiar el veredicto final.

La sorpresa definitiva llega con la cuenta. Según muestra en el vídeo, la comida asciende a unos 175 euros, una cifra a la que todavía habría que sumar determinados extras. "Para mí ha sido una decepción total", concluye.

Como suele ocurrir en este tipo de contenidos virales, las opiniones de los usuarios se han dividido entre quienes consideran que los precios responden al prestigio del chef y la ubicación del restaurante y quienes creen que, precisamente por tratarse de un establecimiento vinculado a una figura tan reconocida como Gordon Ramsay, el nivel debería ser mucho más alto.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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