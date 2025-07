Muere atropellado a los 114 años Fauja Singh, el maratoniano más longevo del mundo

El nombre de Fauja Singh quizás le sea ajeno al gran público. No así para los aficionados al atletismo, ya que este corredor indio era coniderado como el maratoniano más longevo del que se tenga registro.

Este lunes, su biógrafo ha confirmado su deceso a los 114 años, víctima de un atropello en Beas Pind (India), de donde era originario.

Fauja Singh también era apodado el "tornado turbante", referencia que ha recordado su biógrafo, Khushwant Singh, quien detalló las circunstancias del atropello mortal. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 (hora local) en una carretera de Beas Pind, localidad situada en Punjab. El vehículo no ha sido identificado aún.

La historia de Fauja Singh quedará para siempre en la obra The Turbaned Tornado, que liga con su apodo, donde se daba cuenta de sus hazañas atléticas. Por ejemplo, correr maratones con más de 100 años. No obstante, al ser carreras sin oficialidad, esta longevidad de récord no ha podido ser validada por Guinness.

Como recuerda El Mundo su figura va bastante más allá de las carreteras y los maratones. Fauja Singh llegó a portar la antorcha olímpica en 2012 hacia los Juegos de Londres. Tres años después fue galardonado con la Medalla del Imperio Británico en 2015.