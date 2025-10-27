Muere Ochotorena, exportero y preparador de guardametas la Selección y el Valencia

El entrenador de porteros del Valencia CF, José Manuel Ochotorena, durante el partido de la UEFA Champions League en el Giuseppe Meazza de Milán, el 19 de febrero de 2020.

osé Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia y actual preparador de porteros del club de Mestalla como en su momento lo fue también de la selección española, ha fallecido, según confirmó la entidad valencianista.

El Valencia lamentó "profundamente" la muerte del que dijo que es "leyenda" del club", con el que ganó el 'Trofeo Zamora' y "referente del fútbol español".

El club destacó la "huella imborrable" que ha dejado como "formador de porteros" y destacó que su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.

José Manuel Ochotorena Santacruz (Hernani, Guipúzcoa, 16 de enero de 1961-Valencia, 26 de octubre de 2025) debutó en el Real Madrid en el año 1982, un equipo con el que levantó tres títulos de Liga, una Copa y dos Copa de la UEFA. También recibió el Trofeo Zamora en 1989 con el Valencia CF, como recordaba su equipo en el obituario de esta mañana. Formó parte de las plantillas de Tenerife, Logroñés y Racing, como jugador.

Entre 2004 y 2021 fue el entrenador de porteros de la selección de España, un tiempo en el que La Roja obtuvo sus mayores logros. Fue el entrenador de porteros del Valencia hasta el año 2025, tras serlo entre 2004 y 2007 del Liverpool FC. Uno de los pocos españoles con trayectoria potente en la Premier League.