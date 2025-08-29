¿Qué te parece el nuevo horario de la final de la Champions League? ¡Vota en nuestra encuesta!

El trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA se ve en el escenario antes del sorteo de la fase de ligas de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 en el Foro Grimaldi el 27 de agosto.

La UEFA anunció el jueves una modificación histórica en el calendario de su competición más prestigiosa. A partir ahora, las finales de la Champions League dejarán de jugarse a las 21:00 horas para adelantarse a las 18:00 horas. Esto afectará ya a la que se jugará en 2026 en Budapest.

El organismo europeo explicó que la medida busca "mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles".

Un partido más global y accesible

Uno de los objetivos principales es hacer de la final un evento más accesible para todos los públicos: "Nuestro objetivo es hacer que el día de partido sea una experiencia realmente agradable para todos los que quieran formar parte de la emoción, al tiempo que se crea un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias y niños/as al partido de fútbol de clubes más grande e importante de la temporada".

Por una parte, la UEFA subrayó que el nuevo horario permitirá una mayor comodidad para quienes viajan hasta la sede del encuentro. "Para los aficionados que viajan, esto supondrá un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo”, destacó la institución.

También se espera que tenga un impacto positivo en las ciudades organizadoras, al favorecer que los seguidores prolonguen su estancia en las celebraciones. "Para las ciudades anfitrionas, aumentará el impacto económico positivo del evento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar con las celebraciones", detalló.

Otro de los argumentos clave detrás de la decisión es el alcance internacional de la Champions League. Al disputarse más temprano, la final se ajustará a una franja de retransmisión más favorable para nuevas audiencias. "La nueva hora de inicio también se ajusta a una franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a los espectadores más jóvenes", afirmó la UEFA.

