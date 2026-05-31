El otro riesgo del Mundial de Fútbol en EEUU: cómo el calor extremo podría afectar a los encuentros entre selecciones

Más allá de la inestabilidad geopolítica derivada del enfrentamiento militar entre EEUU e Irán, el otro gran riesgo con el que tendrá que lidiar el Mundial de Fútbol 2026 durante su celebración será el calor extremo.

El informe Pitches in Peril (que analiza cómo el cambio climático amenaza el futuro del fútbol) alerta de que 10 de los 16 recintos deportivos que acogerán la cita mundialista corren un "riesgo muy alto de sufrir condiciones de estrés térmico extremo".

Por su parte, un estudio científico publicado en la prestigiosa revista científica Nature señala que, de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial 2026, uno de cada cuatro (es decir, un total de 26 encuentros) podrían desarrollarse bajo condiciones de calor potencialmente peligrosas.

La investigación, de la que se ha hecho eco el meteorólogo Mario Picazo en eltiempo.es, señala que al menos cinco partidos podrían llegar a celebrarse con unas temperaturas tan elevadas que justificarían el aplazamiento o incluso la suspensión de los mismos.

Las sedes que más preocupan a los investigadores

En concreto, las sedes en las que más preocupa la posible incidencia del calor son Miami (EEUU), Kansas City (EEUU), Filadelfia (EEUU) y Monterrey (México). Todas ellas son ciudades en las que, al celebrarse los partidos entre los meses de junio y julio, la combinación de altas temperaturas y humedad podrían disparar el estrés térmico, convirtiendo la disputa de los encuentros en una actividad peligrosa tanto para los futbolistas como para los aficionados.

Ni siquiera se salva el partido más esperado: la final. El choque en el que se pondrá en juego el cetro del fútbol mundial tendrá lugar domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EEUU). Uno de los aspectos que más preocupa a los científicos es que el partido se iniciará a las 15:00 (hora local), por lo que el riesgo de que se alcance un nivel de calor extremo es considerable.