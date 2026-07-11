"Merino ya tardaba en entrar": los lectores de 'El HuffPost', sobre la victoria de la selección española frente a Bélgica

España ya está entre las cuatro mejores selecciones del Mundial. La Roja derrotó este viernes a Bélgica por 2-1 en un partido mucho más exigente de lo que muchos esperaban. El conjunto de Luis de la Fuente llevó el peso del encuentro durante buena parte del choque, pero se encontró con una Bélgica muy ordenada y que no puso las cosas fáciles.

Al final, el premio llegó con una victoria que mantiene vivo el sueño de levantar el título y que cita ahora a España con Francia en semifinales. Tras el partido, preguntamos a nuestros lectores qué sensaciones les dejó el encuentro. La mayoría celebra la clasificación, aunque también coincide en que el equipo tendrá que ofrecer una mejor versión si quiere superar el próximo desafío.

"España mereció ganar"

Entre los comentarios recibidos, muchos destacan que el paso fue justo. Es el caso de Javier, que considera que la selección hizo méritos suficientes para estar en semifinales. "Sólido, Bélgica esperó atrás y por eso fue más complicado. La lesión de Courtois fue clave también, pero España mereció ganar. Los cambios no me gustaron mucho salvo el de Merino, que ya tardaba en entrar a mi parecer."

También desde Facebook, Reme Fernández compartió su opinión resumiéndola en: "Son un equipo así que todos sudaron la camiseta y Mikel Merino en el último minuto puso la guinda al pastel". Otros como Gustav resumió el encuentro con un escueto "Mmm", dejando entrever que el juego del equipo no terminó de convencerle pese al resultado.

Entre el optimismo y la crítica

Las respuestas recogidas en nuestra encuesta reflejan opiniones muy variadas. Paquito fue directo: "Bien. Hemos merecido ganar", mientras que otro lector, bajo el pseudónimo de Anarky fue incluso más allá y aseguró que había sido "uno de los mejores partidos que ha jugado" España. Para Sirena, la valoración no admite dudas: "Genial".

Aficionados reaccionan ante una jugada durante el partido entre España y Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Getty Images

Sin embargo, otros lectores se muestran más exigentes. Fernando calificó el partido de "intenso, aburrido" y cree que a España le faltó velocidad para hacer daño. El usuario Robin Huuk en Facebook también criticó el partido diciendo: "Ganamos, pero jugamos mal".

Mucho más crítica fue Marta, que definió el encuentro como "una auténtica chufla de partido". En la misma línea, MiguelRuiz confesó que vivió el choque con nervios hasta el final y lo resumió en dos palabras: "Angustiante, cansado".

Nombres a destacar

Amadeu Selma quiso destacar la figura de Cubarsi quien según él, "es el responsable de que España pase la eliminatoria pues su disparo a puerta fue repelido por el portero y otro jugador la terminó de hacer el gol gracias Cubarsi". Otros se unieron a su opinión como Antonio: "Hay una ley no escrita que cuando se le cambia a un portero lo que hay que hacer es probarlo, ha tenido que llegar para hacer un disparo guarro, con bote raro difícil para probar un portero que tenía que estar como un flan, pero tenían que haberlo probado 15 minutos antes ya".

España vuelve a unas semifinales mundialistas Europa Press via Getty Images

Por su parte, Lily dejó una de las frases más simpáticas de la jornada al reconocer que "el portero ––Courtois–– me tenía cardíaca", reflejando el sufrimiento con el que muchos aficionados vivieron los últimos minutos.

Ilusión intacta, pero con margen de mejora

El sentimiento general entre nuestros lectores es que la clasificación a semifinales es motivo de celebración, pero también existe la sensación de que España todavía puede dar mucho más. El objetivo está cada vez más cerca, aunque para superar a Francia los aficionados creen que hará falta una versión más efectiva y contundente de La Roja.