"España tiene que jugarle de tú a tú a Francia": la propuesta de los aficionados de la selección para las semifinales del Mundial

¿Recuerdas el verano de 2010? Quizás ni siquiera habías nacido o eras demasiado pequeño. Lamine Yamal tenía 2 años y Pedri 7. La estrella de la selección era Andrés Iniesta. Quedaban años muy duros de crisis económica por delante. Y en Sudáfrica, ganábamos nuestro primer Mundial. El único, de momento.

Fue la última vez que La Roja pisó unas semifinales de la Copa del Mundo. Ha llovido. El martes volverá a hacerlo. Será en Dallas y contra la favorita de esta edición: Francia.

El gol de Mikel Merino contra Bélgica impulsó a una selección que ya temía la prórroga. España controló el partido, tuvo las mejores ocasiones, defendió de manera contundente (salvo, quizás, en los últimos minutos), pero se atascó contra una defensa sólida.

Los cambios ayudaron. Ferrán aportó frescura, Nico Williams asustó en una banda izquierda que estaba siendo infrautilizada, y Mikel Merino apareció cuando lo hacen los grandes jugadores. Otra vez Mikel Merino. Igual que en los octavos de final.

Es momento de celebrar y de esperar con ilusión a las semifinales. Aunque son muchos los aficionados que piensan ya en Francia. ¿Qué cambios necesita hacer España para impedir que los galos pisen su tercera final consecutiva? Lo hemos preguntado a nuestros lectores y hay diversidad de opiniones.

Los cambios de los lectores de El HuffPost para el partido contra Francia

Dicen que todos los españoles llevan un seleccionador dentro. Y es el momento de demostrarlo. Nuestros lectores no están demasiado confiados de cara a las semifinales y proponen a Luis de la Fuente varios cambios.

Fernando, por ejemplo, pide "más verticalidad", mientras que Miguel apuesta por "meter antes a Nico Williams y a Mikel Merino". Javi lo deja bastante claro: "España tiene que jugarle de tú a tú a Francia. Pondría el mismo 11 titular, Olmo y Fabián me están gustando mucho en este mundial". Santi quiere ver "más disparos lejanos, que el TikiTaka está muy estudiado". Antonio va en la misma dirección: "Hay que tirar y probar al portero, tirarle disparos, ha salido bien, pero teníamos que haberlo hecho 15 minutos antes".

En cuanto a los propios futbolistas, la afición también pide ciertos cambios. José "pondría a Borja Iglesias", Paquito quiere llevar a Oyarzabal al banquillo porque "no está participando del juego, pasa desapercibido", Marta preferiría "cambiar a Unai Simón", y Lily apunta también al portero: "Me tenía cardíaca".

Sucede algo curioso con Pedri. Parte de los lectores lo quieren de titular y otros optan por dejarlo en el banquillo. Las opiniones están al 50%. "Que juegue Pedri", pide Tomás. "Pienso que Pedri debe ser titular", señala Paco. Pero, por otro lado, un usuario reclama "que no juegue Pedri" y Oliver dice "que Pedri se quede en el banquillo". Hay más comentarios similares.

Sólo un pequeño grupo de lectores afirma que no cambiaría "nada" o que "mantendría el mismo equipo". El martes descubriremos si Luis de la Fuente introduce alguna sorpresa.