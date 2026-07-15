"Somos el único equipo del torneo": los lectores de 'El HuffPost' celebran la victoria de España contra Francia en el Mundial 

España jugará la segunda final mundialista de su historia. Han transcurrido 16 años desde la primera. Aquella vez fue en Johannesburgo, Sudáfrica, y La Roja contaba con uno de los mejores equipos que se recuerdan. Iniesta, Villa, Xavi, Busquets, Casillas... ahora el testigo lo han recogido futbolistas como Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo, Fabián o Unai Simón.

Nueva York espera. Un escenario que la selección española pisará con todo el merecimiento. La semifinal contra Francia fue el mejor partido del torneo. España hizo gala de un dominio absoluto de la pelota, sin conceder ocasiones y mostrándose incisiva en ataque. Y contra una de las favoritas. La de Mbappé, Dembélé y Olise.

Los tantos de Oyarzabal y Pedro Porro han escrito una nueva página gloriosa en el fútbol español. Esta nueva generación ya se proclamó campeona en la Eurocopa de 2024 y promete grandes éxitos. En el presente y en el futuro.

Pero antes de pensar en la final del domingo, toca hacer repaso del partido de anoche. Los lectores de El HuffPost han expresado su opinión sobre este encuentro que quedará para siempre en la memoria de los aficionados de la selección.

Los lectores de El HuffPost, sobre la histórica semifinal

La mayoría de las valoraciones son positivas. Además, los usuarios mantienen una visión optimista de cara al domingo. Y eso que todavía no se conoce al rival.

"Espectacular. ¡Muy emocionante!", exclama Armando. "Un repaso futbolístico de España a Francia", subraya otro lector. "Muy bueno, por fin una España que une ataque a la técnica", apunta Rojísima. "Somos el único equipo del torneo", destaca Pepe. Emilio aprovecha para tirarle una pullita a Francia: "Baño a un equipo subido de tono", mientras que Miguel se queja del árbitro: "Ha estado bien, pero el árbitro ha decidido no pitar varias faltas y omitir la tarjeta roja por agresión". Son muchos los mensajes escuetos, pero también positivos: "Genial", "Maravilloso", "Fantástico", o "Fabuloso" son varios de los que hemos recopilado.

En cuanto a los cambios que harían los lectores para el partido decisivo en Nueva York, gran parte de ellos mantendrían el mismo equipo. Eso sí, hay quien introduciría ciertas modificaciones. "Metería antes a Nico y a Ferrán", apuesta Tati. "Nico Williams por Baena", señala otro usuario. "Que España sea capaz de atacar, solo se dedicó a defender", opina Simón. "Depende de quién nos toque haría algún cambio", propone Pitita.

Lo normal sería que Luis de la Fuente repitiese alineación, y así lo quieren casi todos los usuarios que han respondido a nuestro cuestionario. Hay quien añade un punto irónico: "La dejaría así, aunque daría pañuelos gratis para los que pierdan", comenta Pelayo.