Felipe VI, Letizia y sus hijas Leonor y Sofía celebran el pase de España a la final con euforia, fuera de La Zarzuela y con una promesa que esconde una incógnita

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se abrazan tras la victoria de España ante Francia en la semifinal del Mundial 2026

La agenda de la familia real durante la celebración del Mundial 2026 nos les ha dejado mucho tiempo, ni espacio para poder animar a la selección española en vivo y en directo. Mientras los noruegos han contado con sus royals prácticamente en todo momento, Felipe VI tan solo pudo estar en el partido que España jugó contra Uruguay en la fase de grupos en Guadalajara, México.

Pero 'La Roja' fue avanzando, y la presencia de los reyes y sus hijas era imposible. El motivo era una agenda oficial ya marcada desde hacía mucho tiempo y que no se podía cancelar.

La princesa Leonor, los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía viendo el partido de semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia Casa Real | Francisco Gómez | Gtres

Así ocurrió en el encuentro de cuartos ante Bélgica, con la familia real en Murcia para un acto militar de gran importancia en el que la princesa Leonor se despidió de la Academia del Aire y del Espacio y donde recibió la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico de manos de su padre. Llegar a Los Angeles era del todo imposible.

España pasó y llegó a semifinales, que se disputaban en Dallas prácticamente cuando se entregaban los Premios Princesa de Girona en Barcelona. Nuevamente la familia real no podía acudir a animar a la selección, aunque en la intervención de Felipe VI en la ceremonia en el Liceu, expresó que esperaba "que ese grupo de jóvenes de gran talento que nos representa, nuestra selección española, vuelva a darnos otra alegría". Y vaya si la dio.

La familia real con sus camisetas personalizadas de la selección española viendo el partido entre España y Francia en la semifinal del Mundial 2026 Casa Real | Francisco Gómez | Gtres

Pero aunque los premios comenzaron antes de las 19:00 horas y lo habitual es que tras la entrega haya una cena, como los galardones acabaron antes del comienzo del partido, la familia real abandonó el Liceu y se trasladó a un hotel de Barcelona, quizá al Hotel Eurostars Gran Marina, donde horas antes habían mantenido un encuentro con los premiados.

Como se pudo ver en el vídeo compartido por la casa real, allí se instalaron en una sala sencilla, con una tele y un sofá. Tenían además agua. No había cervezas y algo de picar, eso ya lo dejarán para cuando estén en privado. Se les ha acusado de encontrarse en un lugar impersonal, pero es que no se trataba de su casa, de La Zarzuela, sino de un hotel en Barcelona.

Los cuatro llevaban camisetas personalizadas, aunque en el caso del rey, a Felipe le añadieron la numeración que le identifica como el sexto monarca de su nombre. En el dorsal de la camiseta de la segunda equipación, que ha sido muy popular en esta competición, se veía un 26. ¿Era por Borja Iglesias? No parece, sino porque es el Mundial 2026.

Además, tanto los reyes como la princesa Leonor y la infanta Sofía se habían quitado la ropa de la ceremonia y llevaban también pantalones más cómodos.

La familia real viendo el partido de semifinales entre España y Francia del Mundial 2026 Casa Real | Francisco Gómez | Gtres

Por otro lado, La Zarzuela comentó junto al vídeo: "¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!"

En este vídeo se les pudo ver eufóricos, sufriendo en los momentos tensos y celebrando los goles de España ante Francia, que fueron dos, así como la victoria que supuso que la selección española va a disputar la final. No es nada habitual verles así, y menos a los cuatro juntos, por lo que sin duda ha sido toda una novedad.

¿Irá la infanta Sofía, el 'talismán' de 'La Roja'?

Eso sí, es probable que se les vuelva a ver de esta guisa el domingo 19 de julio, día en el que va a tener lugar la final en la que España va a luchar por su segunda estrella frente a Inglaterra o Argentina.

La princesa Leonor, agarrada a Felipe VI y la reina Letizia, junto a la infanta Sofía, viendo el partido de semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia Casa Real | Francisco Gómez | Gtres

Felipe VI ha confirmado asistencia, ya no hay agenda para ese día que lo impida. Ahora la incógnita es si le van a acompañar la reina Letizia y sus hijas. Lo suyo sería que estuvieran los cuatro. Además, no hay que olvidar que la infanta Sofía, aparte de ser la más futbolera de la familia, está considerada como una especie de talismán.

En 2023, la infanta asistió con la reina Letizia a Sydney para animar a la selección femenina de fútbol en la final del Mundial. Y allí ganaron las españolas ante las inglesas. Un año después, viajó a Berlín con su padre, donde fue testigo de cómo 'La Roja' se hacía con la Eurocopa 2024. Así que con estas credenciales, no estaría nada mal que acuda al MetLife Stadium para animar a la selección española.