El PP dice que faltan aviones contra incendios tras pactar con Vox el 'no' a "agendas ideológicas" medioambientales

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el coordinador general del PP, Elías Bendodo; en una imagen de archivo, en la Feria de Abril de Sevilla.

El Partido Popular no cesa en sus estrategia de oposición mediante un ataque constante al Gobierno de coalición en todos los frentes posibles. Un ejemplo que queda sintetizado en la serie de declaraciones del vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral de los populares, Elías Bendodo, este miércoles en las ondas de RNE.

Quien fue consejero de Presidencia andaluz antes del desembarco de Feijóo en Génova 13 ha sido preguntado por cuestiones como la sentencia al hermano de Pedro Sánchez, por el comentario racista en el artículo de Mariano Rajoy o por el diálogo y la coordinación en catástrofes naturales como el incendio de Los Gallardos (Almería). En las tres cuestiones ha cargado contra el Gobierno.

Sobre la columna de Rajoy, Bendodo ha valorado que "es que no se ha armado nada, yo creo que mucha gente se ha hecho el ofendido, sin que le hayan dado vela en ese entierro, parte del Gobierno, por ejemplo, y, insisto, hay que tener sentido del humor y no darle vueltas a ese tema". Sobre la condena al músico David Sánchez, lo ha definido como "el triunfo del Estado de Derecho sobre esa cloaca sanchista", pero llama la atención la crítica empleada en la cuestión del voraz incendio forestal. Sobre todo tras la hemeroteca que le acompaña.

El pacto por el que "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas"

Bendodo ha comenzado exponiendo que "somos gente educada, recibimos a todo el mundo y si viene el presidente del Gobierno, evidentemente, no le vamos a dar la espalda", en contestación a esa pregunta sobre si hay mejor coordinación durante desastres naturales o catástrofes. Y, a renglón seguido, ha asegurado que "tendríamos motivos, eh" para rechazar a Pedro Sánchez. "El fuego se ceba con esta tierra cada temporada estival, nos han retirado aviones de la lucha contra incendios, eso lo hemos denunciado", ha dicho.

"Por tanto, podríamos haber sacado este tema el presidente Juanma Moreno en la intervención delante del presidente del Gobierno, pero no lo hemos hecho, pero esa es la realidad, eh", ha continuado Bendodo, quien ha dicho que Pedro Sánchez "solo sobrevive desde la crispación, desde la polarización, desde el enfrentamiento, la gente quiere que nos entendamos, pero este Gobierno [central] sobrevive desde esa distancia. No es Andalucía, es Sánchez el que no acerca posturas". Y ha augurado que tras haber "engullido" al actual PSOE, "volverá el PSOE de la Transición".

El retrato realizado por Bendodo contrasta con la imagen que dejaron Pedro Sánchez y Juanma Moreno en Los Gallardos alertando del impacto del cambio climático y advirtiendo de una nueva realidad respecto a los incendios. Un término que no le costó pronunciar al mandatario andaluz con el fuego más devastador de la historia de dicha tierra, pero que tuvo un tratamiento muy distinto en el reciente acuerdo de gobernabilidad con la ultraderecha de Vox.

¿Qué dice dicho acuerdo? El pacto, que no desarrolla ninguna de las iniciativas con ejemplos concretos, sentencia una revisión de la Ley de Cambio Climático, oficializando el lenguaje y vocabulario de Vox en este ámbito. La próxima Junta andaluza deberá "reorientar las políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente a medidas útiles, realistas y técnicamente justificadas sin que en ningún caso puedan suponer trabas, costes o restricciones a cualquier sector productivo andaluz".

De las dudas de la prevención de incendios derivada del acuerdo a la rebaja del 14% de agentes medioambientales

Eso sí, ¿quiere decir eso que desaparecería la prevención de incendios en Andalucía? Según se desprende del texto, la idea es que "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas, reorientando los recursos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios, las infraestructuras agrarias, la innovación aplicada y la protección de las explotaciones andaluzas".

Arroja serias dudas sobre colisiones y contradicciones o a qué se refieren exactamente por "agendas ideológicas", pero también sobre la financiación. El punto 141 del pacto alude a que la "prevención y lucha contra los incendios forestales" será reforzada mediante la "colaboración público-privada", prometiendo que "en todos los presupuestos se dará prioridad a las partidas necesarias para prevenir los incendios, tanto en temporada estival como de invierno".

Según desveló laSexta al inicio de la temporada de alto riesgo de incendios, la Junta de Andalucía de Moreno —todavía sin Vox dentro— redujo un 14% los agentes de extinción de incendios para la campaña de prevención.

El Gobierno responde a "El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado de "absolutamente intolerable"

Cabe señalar también que las palabras de Bendodo han sido contestadas por parte del Gobierno, esta mañana. Ha sido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha calificado de "absolutamente intolerable" que el vicesecretario de Coordinación Autonómica "se atreva a lanzar barbaridades y faltar a la verdad sobre los medios del Gobierno de España destinados a la extinción de incendios".

Fernández ha señalado que las afirmaciones del popular "se desmontan con las numerosas intervenciones que han requerido de la colaboración de medios estatales y, de forma muy significativa, con los que han intervenido en el trágico incendio de Los Gallardos, donde se han puesto a disposición de la comunidad desde el primer momento todos los medios requeridos por la dirección de la emergencia".

También ha recordado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue movilizada a los diez minutos de ser requerida, con 220 efectivos y 70 vehículos sobre el terreno de todas las capacidades solicitadas, trabajando hasta el momento en el que la propia Junta ha decidido que no era necesaria su presencia.

"Esta colaboración y cobertura de medios del Gobierno de España ha sido reconocida y agradecida por el propio presidente de la Junta de Andalucía en cada una de sus declaraciones públicas", ha advertido el delegado del Gobierno, recordando que la competencia de prevención y lucha contra incendios forestales es autonómica, por lo que deben diseñar el operativo reforzando cuando sea necesario y que el dispositivo estatal es de apoyo a las comunidades.