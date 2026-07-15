Un uruguayo sale a la calle media hora después del pase de España a la final del Mundial y flipa: "Quiero a gente alcoholizada, rompiendo algo"

España está a 90 minutos de ganar su segundo Mundial tras Sudáfrica 2010. La Selección de Luis de la Fuente ha sido hasta el momento el mejor equipo de la competición encajando un solo gol en siete partidos.

Este martes, la Selección venció a Francia, una de las favoritas, por 0-2 con goles de Mikel Oyarzábal y de Pedro Porro en un partido donde el equipo español no sufrió casi nada durante los 90 minutos.

Ni Mbappé, ni Olise, ni Dembelé, ninguna de las súper estrellas de Francia —guiño a Aitana— tuvieron su noche gracias, en parte, al buen hacer colectivo de los españoles, que tácticamente se comportaron como el mecanismo de un reloj suizo.

¿Españoles 'pechofríos'?

En redes sociales, muchas personas de fuera, sobre de América Latina, que viven en España han hecho vídeos sorprendidos de que después de llegar a la final o de ir pasando fases la gente no esté en la calle como loca celebrando.

En las últimas horas se ha viralizado un vídeo de un hombre uruguayo que sale por Madrid media hora después de que España pase a la final y se sorprende de que no haya disturbios ni jolgorio por las calles de la capital de España.

"No me puedo creer, qué país pecho frío España. Mira que yo los quiero a los españoles pero estamos en Madrid, a media hora de que hayan clasificado a la final de un Mundial por segunda vez en su historia y estoy en plena avenida pudiendo grabar este vídeo sin que haya una bocina, un grito", ha señalado.

"Quiero gente alcoholizada, tirando, rompiendo algo. Es una tristeza. Vamos España vamos, vamos arriba, dale. Vamos. La bronca que tengo. Qué chupete estoy con estos gallegos", ha comentado finalmente entre risas tras cruzarse con un grupo de españoles por la calle.