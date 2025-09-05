Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una nueva protesta propalestina interrumpe La Vuelta en el inicio del Angliru
Una nueva protesta propalestina interrumpe La Vuelta en el inicio del Angliru

La interrupción se ha producido en el kilómetro a 12 kilómetros de meta.

Redacción HuffPost
Protestas propalestinas en La Vuelta, este jueves.Tim De Waele (Getty Images)

Nueva protesta propalestina en La Vuelta. La decimotercera etapa de la competición ha sufrido una interrupción a 12,1 km de meta al irrumpir en la carretera un grupo de personas que se manifestaban contra la presencia del Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina.

En el momento del incidente marchaban escapados el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team), el luxemburgués Bob Jungels (Ineos Grenadiers) y el kazajo Nico Vinokourov (XDS Astana), muy cerca del inicio del ascenso al Angliru, final de etapa. La etapa se reanudó de inmediato, con la fuga aún abriendo carrera y el pelotón a menos de 2 minutos de distancia.

-- Noticia en ampliación --

