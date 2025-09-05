Una nueva protesta propalestina interrumpe La Vuelta en el inicio del Angliru

Nueva protesta propalestina en La Vuelta. La decimotercera etapa de la competición ha sufrido una interrupción a 12,1 km de meta al irrumpir en la carretera un grupo de personas que se manifestaban contra la presencia del Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina.

En el momento del incidente marchaban escapados el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team), el luxemburgués Bob Jungels (Ineos Grenadiers) y el kazajo Nico Vinokourov (XDS Astana), muy cerca del inicio del ascenso al Angliru, final de etapa. La etapa se reanudó de inmediato, con la fuga aún abriendo carrera y el pelotón a menos de 2 minutos de distancia.

