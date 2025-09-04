Albares asegura ser "partidario" de expulsar al equipo israelí de La Vuelta para enviar un mensaje a Israel

José Manuel Albares se ha mostrado "partidario" de la expulsión del equipo Israel Premier Tech de La Vuelta ciclista para enviar un "mensaje" a Israel, al igual que se hizo con Rusia, de que no se puede continuar "como si no pasara nada" con las competiciones deportivas.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha dejado claro que la decisión de expulsar al equipo ciclista israelí no le corresponde al Gobierno, sino a la Unión Ciclista Internacional (UCI), y que el Ejecutivo tampoco ha tenido "nada que decir en la participación".

"Lo comprendo y yo sí sería partidario de ello", ha respondido tras ser preguntado si él expulsaría al equipo israelí, cuya presencia en La Vuelta ha provocado protestas propalestinas que el miércoles obligaron a adelantar la meta y que no hubiera un ganador de la etapa en Bilbao. Asimismo, ha justificado su postura por la necesidad de hacer ver a Israel que la relación no puede seguir con normalidad "como si nada ocurriera".

Con ello, el ministro incide en que se enviaría un "mensaje" como se hizo con Rusia después de la invasión de Ucrania de que no pueden continuar en las "competiciones deportivas como si nada pasara". "Yo soy partidario de hacer todo lo que esté en nuestra mano para poner fin a esta guerra", ha agregado.

Respecto a las protestas, Albares ha reconocido que no le han sorprendido, como tampoco lo hizo el número de españoles que se han sumado a la flotilla que partió de Barcelona y que pretende llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí sobre la Franja. El ministro concluye que la española, es "una sociedad enormemente solidaria y que se pone del lado del civil que está desprotegido" y de los gazatíes que están muriendo "por las bombas y el hambre".

