Rusia planearía atacar Polonia para probar a la OTAN: qué se sabe de la supuesta alerta de EEUU que se extiende por Europa

¿Atacará Rusia a Polonia? Esto es lo que mantienen varias fuentes consultadas por la agencia de noticias polaca Onet y que ha sido corroborado este viernes por el diario británico The Telegraph. Ambos medios, eso sí, son propiedad del mismo grupo editorial, la multinacional alemana Axel Springer. Según cuentan ambos medios, Moscú estaría sopesando lanzar esos ataques para testar la capacidad de respuesta de la OTAN.

La primera noticia se publicó el pasado 30 de junio, en un análisis del periodista Witold Jurasz en Onet. Cita una fuente "de la cúpula de los servicios secretos polacos", al embajador "de uno de los principales aliados de Polonia en la OTAN" (no concreta quién podría ser ese "principal aliado") y por último a una persona "del círculo" del presidente polaco Karol Nawrocki.

En ese artículo, el periodista también menciona que en abril el primer ministro Donald Tusk ya avisó en una entrevista con el Financial Times que Rusia podría atacar a un miembro de la OTAN "no en años, sino en meses", mientras que el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, adujo en otra entrevista con la CBS que no descartaban ver en Rusia atentados "de falsa bandera" como pretexto para atacar a un país de la OTAN.

En Onet inciden en que los avisos de EEUU a Varsovia sobre este asunto se llevan escuchando un tiempo. Ahora, The Telegraph corrobora esa información citando a otra "fuente de seguridad báltica" que asegura que "tales planes se estaban discutiendo en Moscú". "Rusia podría alegar que la provocación fue llevada a cabo por Ucrania", escribe el rotativo británico.

El mismo medio enfatiza que un reciente ejercicio militar que tuvo lugar en aguas de Letonia y en el que hubo una elevada participación de la Armada estadounidense tuvo como objetivo "recordar a Moscú que cualquier ataque en el flanco oriental sería, de facto, un ataque contra las tropas estadounidenses".

En Polonia o en los países bálticos

No son los únicos medios que han mencionado esta posibilidad: también en junio, el prestigioso diario The Guardian publicó un artículo que incidía en la posibilidad de "provocaciones" rusas sobre países bálticos o sobre Polonia para llevar a la OTAN al límite. Los servicios de inteligencia de Letonia, citados por The Guardian, confirman "indicios de que Rusia está preparando provocaciones militares contra países bálticos o Polonia".

Un ataque ruso sobre Polonia, justificado con un supuesto atentado de falsa bandera ejecutado previamente en suelo ruso, sentaría un precedente peligroso. No solo desembocaría en un ataque contra toda la OTAN, sino contra un país de la Unión Europea. El objetivo de Moscú sería comprobar hasta qué punto toda la OTAN respondería en caso de extender la guerra de Ucrania a nuevos frentes.

En septiembre del año pasado ya hubo alta tensión entre la OTAN y Rusia después de que entre 19 y 23 drones militares rusos entraran en el espacio aéreo polaco cuando Moscú estaba ejecutando un gran ataque sobre Ucrania. Polonia tuvo que activar sus sistemas defensivos antiaéreos y derribó, con el apoyo de la Alianza Atlántica, varias de las naves intrusas. La amenaza de los drones rusos continúa sobrevolando el suelo polaco.