'Le Monde' retrata la rebelión vecinal de Madrid: del "verdadero infierno" de los conciertos de Bad Bunny a las 11 noches de Shakira en septiembre

El cantante Bad Bunny, durante uno de su conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid.

El periódico francés Le Monde, uno de los más prestigiosos y leídos del país galo, se ha hecho eco de las quejas vecinales que han surgido tras los conciertos que durante estos últimos meses está albergando el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid.

Sin ninguna duda, Bad Bunny ha sido la gran estrella internacional que ha pasado estos días por la capital española, con un total de hasta 10 conciertos. Pero para lo que muchos fue alegría y diversión, para otros ha sido "un infierno".

Le Monde recoge en un artículo el hartazgo de muchos vecinos de los barrios próximos al Metropolitano. Y es que los conciertos del artista puertorriqueño reunieron a un total de 68.000 espectadores cada noche, más del doble de los 32.000 residentes del barrio de Las Rosas, el más cercano al estadio del Atlético de Madrid.

"El techo del estadio, diseñado para proteger a los espectadores de las inclemencias del tiempo, solo amplifica el sonido. Cuando hay un gol, se oye hasta en el supermercado. Esto era otro nivel", explica al diario francés Virgilio Mata, portavoz de la comunidad vecinal de Las Rosas.

Otro de los factores que más ha indignado a los vecinos de esta zona es que la mayoría de los conciertos fueran entre diario. "Las calles estaban acordonadas; era casi imposible volver a casa", asegura Virgilio Mata a Le Monde.

Shakira, en el punto de mira

El estadio Metropolitano no es el único foco de conflicto para los vecinos. Pese a que concentra la mayor parte de los conciertos que se celebran en Madrid, en otoño el foco estará puesto sobre el barrio madrileño de Villaverde.

Allí actuará la cantante colombiana Shakira. Lo hará en un estadio temporal que se levantará exclusivamente para los 11 conciertos programados que dará entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

"El otoño trae consigo un nuevo desafío", apunta el artículo de Le Monde, que recuerda que el emplazamiento donde Shakira actuará cuenta con "antecedentes conflictivos". El diario francés recuerda el concierto de Harry Styles, que "derivó en el caos".

"Es una ubicación inadecuada. La única forma de celebrar estos conciertos es, en la práctica, dejándonos encerrados. Establecen un perímetro de seguridad, suprimen líneas de autobús y terminamos completamente aislados", afirma al periódico francés Gema Martín, de la plataforma "Stop Mad Cool", que agrupa a vecinos de Villaverde y Getafe.

El artículo de Le Monde concluye con una reflexión de Virgilio Mata, portavoz de la comunidad vecinal de Las Rosas: "Se trata de decidir si Madrid sigue siendo una ciudad para sus habitantes o se convierte en un parque temático para los ricos y los turistas".