Un español sobrevuela Europa fingiendo ser capitán durante tres años, le pillan y su caso sacude el mundo de las aerolíneas

Alerta máxima en el seno de las aerolíneas comerciales. Durante tres años, un piloto surcó los cielos y transportó a miles de pasajeros presentándose como capitán. Spoiler, no lo era. Tal y como informa el periódico italiano Corriere della Sera, "sabía gestionar un avión", pero carecía de los requisitos para ser el responsable a bordo.

De este modo, desde hace unas semanas, las autoridades europeas de seguridad han estado investigando cómo pudo fallar el proceso de verificación. Este caso plantea "más de una pregunta" sobre los filtros usados para identificar y detener a quienes no pueden entrar en la cabina.

Después de reconstruir los hechos, el medio de comunicación ha podido verificar que el acusado, cualificado para volar únicamente en Airbus A320, es decir, en aviones de un solo pasillo para vuelos cortos y medios, tiene ciudadanía española. Asimismo, ha acumulado al menos 10.000 horas en cabina en sus veinte años de experiencia (en Europa se necesitan 1.500 horas para llegar a capitán) y "parece haber trabajado" en Avion Express durante unos tres años. Por ello, también ha pilotado vuelos en nombre de aerolíneas europeas.

Tal y como recaba el periódico, Avion Express, con sede en Vilna (Lituania), no suele ofrecer mucha información sobre sus pasajeros y sus servicios. Pero es una de las mayores empresas del mundo en el sector "Acmi": alquila sus aviones y personal a empresas que los necesitan, especialmente en verano, para satisfacer la demanda de viajes.

Finalmente, la empresa ha confirmado que "la persona en cuestión era un expiloto que trabajó para nosotros". El supuesto infiltrado, cuentan, ha dimitido, después de que la dirección de la compañía se enterara de "información no verificada sobre su experiencia profesional". De momento, se ha lanzado una investigación interna inmediata, que "sigue en curso".

"La investigación está actualmente en curso e implica coordinarse con las autoridades de diferentes países para verificar y examinar todos los detalles relevantes relacionados con la experiencia del piloto", explica una portavoz de la compañía por correo electrónico al Corriere della Sera. "En este momento no hay pruebas concluyentes en su documentación que puedan confirmar una posible falsificación", y luego añade que "la investigación es compleja e involucra a múltiples países e instituciones".

El piloto de vuelo, según algunos profesionales consultados, es la "figura clave" en las operaciones de vuelo. "Él es en última instancia responsable de la seguridad a bordo: decide el procedimiento y las operaciones, tiene autoridad sobre toda la tripulación, debe saber cómo gestionar emergencias, cualquier conflicto a bordo y situaciones imprevistas".