Al cartero se le ocurre entregar cartas demasiado rápido y casi le despiden: "Había perjudicado a la empresa"

Ser demasiado rápido en el trabajo... puede tener consecuencias negativas. Así quedó claro tras la amonestación que recibió un cartero de Correos de Eslovenia por entregar todas las cartas en un día, y no en dos o tres como máximo, según estipula la ley, ha informado el medio Știrile Pro TV.

La empresa amenazó al empleado con perder su trabajo por este motivo, ante lo que el sindicato de trabajadores postales presentó una queja de oficio y exigió explicaciones. Saso Grzinic, del sindicato, declaró: "La ley dice que debemos entregar todos los envíos en un máximo de tres días. Él los entregó en un día. Y por eso recibió una amonestación por despido".

El sindicato considera abusiva la decisión, ya que entiende que se está castigando la eficiencia, algo que no esperaban, según ha remarcado el mismo medio. "Es absurdo que me digan esto. Hasta hace poco, los carteros recibían advertencias si olvidaban cartas en la oficina. Comprobaban que no hubieras dejado nada en los cajones", apuntó Grzinic.

Por su parte, los representantes de Correos de Eslovenia negaron al mismo medio en una respuesta escrita cualquier forma de acoso y declinaron comentar la advertencia debido a que trata de un procedimiento interno, según declararon. "Correos de Eslovenia entrega correo publicitario sin dirección a todos los hogares en un plazo máximo de dos días laborables. Se trata de un servicio comercial, regulado por contratos con socios comerciales", comunicó.

El problema era que el cartero repartía correo ordinario y prioritario al mismo tiempo, aunque este último costaba más. Mientras, el sindicato alega que Correos está retrasando intencionadamente algunas entregas para justificar la tarifa más alta. "Le escribieron que había causado daños a la empresa y que no respetaba la buena reputación de la institución", dijo Grzinic.