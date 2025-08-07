BBVA revisa los riesgos de la OPA al Sabadell: admite que no puede garantizar los beneficios y no descarta renunciar

BBVA ha reconocido que está llevando a cabo un proceso de revisión de las posibles sinergias de costes que podría lograr en los próximos años si se concreta la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, condicionada por el visto bueno del Gobierno.

Según ha informado la entidad en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el análisis se centra en los efectos que podrían derivarse de la condición impuesta por el Consejo de Ministros para autorizar la operación.

"BBVA está revisando las sinergias de costes operativos y de financiación que se podrían materializar durante los primeros tres años (o eventualmente, cinco primeros años) como consecuencia de la toma de control de Banco Sabadell y aquellas que se podrían materializar una vez que la condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y se pueda llevar a cabo la fusión", señala el banco en un suplemento a su documento de registro universal.

No obstante, la entidad ha advertido que, incluso si la operación se concreta, no hay garantías sobre la materialización total de los beneficios esperados. En este sentido, BBVA admite que "no puede asegurar" que se alcancen "algunos o todos" los beneficios esperados con la operación, incluidos la reducción de costes y las sinergias de financiación.