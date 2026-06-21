Carme Trilla, economista experta en vivienda: "Me lo tuve que leer tres veces porque estamos en 2026 y en 2003 ya prohibimos totalmente que la vivienda de protección oficial se vendiera al primero que pasara"

Construir (mucha) vivienda pública. Esa es una de las principales soluciones por la que los expertos apuestan para comenzar a solucionar el grave problema de acceso a la vivienda que España padece en estos momentos.

Una de las especialistas que pide incrementar urgentemente la construcción de esa clase de inmuebles es Carme Trilla, economista experta en vivienda y presidenta de la Fundación Hàbitat3. No obstante, Trilla ha dejado claro que no se puede hacer de cualquier forma. Que el suelo continúe siendo público con el paso de los años es una condición indispensable para ella.

En una entrevista en El Periódico, Carme Trilla ha subrayado que "si tenemos suelo público, en principio tiene que ser respetado y tiene que seguir siendo público, lo cual va en contra de lo que ha ocurrido en España, que suelos públicos se han vendido. La idea de que el suelo público debería ser sagrado es lo que hace que en algunos países se haya conseguido tener vivienda social a lo largo del tiempo, porque hay un tema axiomático: el suelo público no se toca, no se vende".

"La proporción de suelo público que tenemos es insuficiente para poder garantizar esa vivienda asequible o vivienda social de forma automática. En España se han hecho pasos en el sentido de que también el suelo que no es público también tenga obligación de hacer vivienda asequible. Las reservas de suelo para vivienda protegida, por ejemplo", ha añadido la especialista en vivienda.

Al ser preguntada acerca de la presunta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial en Alicante, Trilla ha asegurado que es algo que "no me cabe en la cabeza. Me lo tuve que leer tres veces porque estamos en el 2026 y nosotros en el 2003 en Cataluña ya prohibimos totalmente que la vivienda de protección oficial se vendiera al primero que pasara, porque esto durante el siglo XX era así".

En ese sentido, la experta ha destacado que "esto se acabó en Cataluña y en el País Vasco diciendo que las VPO solo se pueden adjudicar a personas que están en el registro de solicitantes controlado y por sorteo. Ya en dos principios básicos de transparencia y de igualdad de oportunidades. Entonces, que en 2026 haya quien todavía no ha entendido esto, me parece desfasado totalmente en el tiempo".