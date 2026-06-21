Paula Urcera, experta fiscal, advierte sobre las deducciones que sueles olvidar en la renta: "Hay más de 200 y si las dejas pierdes una parte del dinero"

Paula Urcera es una de las mayores expertas de la declaración de la renta. Como responsable del área fiscal de Taxdown, lidera un equipo que supervisa alrededor de 500 borradores al día.

Esto le permite conocer cada detalle de la declaración de IRPF. Ahora que la campaña de la renta encara su recta final, es buen momento para repasar ciertos aspectos que los contribuyentes pueden no recordar. Uno de los más importantes tiene que ver con las deducciones.

Las prisas llevan a despistes y errores, por ejemplo, a la hora de olvidar las desgravaciones fiscales a las que tienes derecho. Aún estás a tiempo de consultarlas detenidamente e incluirlas en tu declaración.

Urcera aclara a El HuffPost que hay "dos grandes grupos" de deducciones que muchos contribuyentes pasan por alto: las desgravaciones autonómicas y las que están relacionadas con la vivienda. Además, existe otra circunstancia relacionada con el nacimiento de hijos que puede desembocar en un despiste.

Deducciones autonómicas

Las comunidades autónomas disponen de diferentes deducciones. Los contribuyentes suelen olvidarlas "porque son las que menos aparecen volcadas en el borrador de Hacienda", aclara Paula Urcera, y además hay "más de 200, es gigante". Prescindir de ellas acaba suponiendo que "pierdas una parte del dinero".

"Hay un gran grupo de deducciones relacionadas con hijos, maternidad o paternidad, además de las deducciones por colegio, libros de texto o idiomas", enumera la experta de Taxdown. Cada comunidad autónoma tiene las suyas, así que debes revisar las desgravaciones de tu lugar de residencia para saber cuáles aplicar.

Hay comunidades que, por ejemplo, permiten deducir la cuota del gimnasio. Es el caso de Andalucía, Comunidad Valenciana y la Rioja. Consiste en desgravar el 30% de las cuotas pagadas en actividades deportivas, aunque para ello hay que cumplir ciertas condiciones.

Otro caso concreto: Andalucía y la Región de Murcia tienen desgravaciones para los gastos veterinarios de tus mascotas. El porcentaje también es el 30%, aunque con un máximo de 100 euros anuales.

Estos son sólo algunos ejemplos, hay muchos más.

Deducciones de vivienda

Es el otro gran bloque al que se refiere Paula Urcera: "Hay muchas deducciones enfocadas a publico más joven, (aunque no siempre), por vivir de alquiler". Esto te permite ahorrar parte del dinero que destinas cada año al alquiler de vivienda.

Un ejemplo es el de la Comunidad de Madrid. Puedes ahorrar hasta 1.200 euros, siempre y cuando tengas menos de 40 años y no superes los 26.414,22 euros de ingresos si haces la renta individual y los 37.322,20 euros si la haces conjunta.

Y no sólo hay desgravaciones por al alquiler, también por la adquisición de vivienda.

"Madrid tiene una muy interesante vinculada a la natalidad: es la compra de vivienda por nacimiento de hijos. Te permite irte deduciendo las cantidades pagadas de intereses de hipoteca durante los diez primeros años", detalla Urcera. Eso sí, tienes que haber comprado la casa tras el nacimiento del hijo, no antes.

Existen deducciones por rehabilitación de la vivienda, especialmente las obras que hayas dedicado a la eficiencia energética del inmueble. El ahorro puede ser notable en estos casos.

Por último, recuerda que para la deducción estatal de la hipoteca tienes que haber comprado la vivienda antes del 1 de enero de 2013. Si cumples este requisito y es tu vivienda habitual, el ahorro alcanza los 1.356 euros al año.

El despiste de algunos padres

Si has tenido hijos. guarda especial cuidado con la declaración de la renta. Las prestaciones por maternidad o paternidad están exentas de IRPF, esto provoca que en muchos casos el resultado salga a devolver. Y aunque pueda parecer una bendición, aquí llega una mala noticia.

"Los padres y madres no se fijan y directamente presentan el borrador porque les sale a devolver, cuando en realidad las comunidades autónomas tienen deducciones que les benefician", advierte Urcera.

De nuevo, la importancia de revisar todas las desgravaciones a las que tienes derecho, aunque de primeras el resultado te salga a devolver.