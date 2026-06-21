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Javier Burón, experto en vivienda: "Tenemos demasiadas viviendas en la economía del pasar y pocas en la economía del estar"
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Javier Burón, experto en vivienda: "Tenemos demasiadas viviendas en la economía del pasar y pocas en la economía del estar"

"No es fácil que la gente que dispone de más inmuebles acepte menor rentabilidad y explotación a más largo plazo", ha lamentado el especialista.

Redacción HuffPost
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Imagen de un edificio de reciente construcciónFINTECA via EUROPA PRESS

Javier Burón, experto en vivienda, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y Master Business Administration por el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del País Vasco, ha publicado recientemente un libro en el que analiza la crisis de acceso a la vivienda en la que España se encuentra inmersa.

El libro, titulado El problema de la vivienda, ha sido presentado en Toledo por el propio Javier Burón junto a la máxima responsable en materia de vivienda del actual Gobierno: la ministra Isabel Rodríguez.

Durante el acto, el especialista ha lamentado que en España "no es fácil que la gente que dispone de más inmuebles acepte menor rentabilidad y explotación a más largo plazo, que es lo que el país necesita".

"En agregado, si tenemos demasiadas viviendas en la economía del pasar y pocas en la economía del estar; tenemos demasiadas viviendas en el rentismo y en la especulación (...) el resultado es que como país nos hacemos daño", ha añadido el experto.

Respecto a qué puede ocurrir en el futuro, Javier Burón espera que esta crisis de acceso a la vivienda en España no continúe así eternamente. "¿Se va a arreglar porque reviente todo y que en el pecado llevemos la penitencia? Esperemos que no", ha expresado el especialista en vivienda.

"Lo que hace falta es empuje social y recursos"

En ese sentido, Burón ha señalado que "hay gente que defendemos que hay salida, que podemos copiar cosas que se hacen en el resto del mundo y que lo que hace falta es empuje social y recursos".

Respecto a qué le ha llevado a escribir este diagnóstico del problema de la vivienda en España, Javier Burón ha detallado que "he querido escribir este libro porque he vivido en tres lugares de España y llevo casi un cuarto de siglo en esto. España, en el tema de la vivienda, es bastante irregular. Hay sitios donde podemos observar prácticas interesantes y hay sitios donde podemos ver las peores prácticas, las que no deberíamos de repetir".

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