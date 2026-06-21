20.000 empleos perdidos en tres años: la industria química europea se desangra ante la avalancha de productos chinos baratos

Los líderes de la UE debatirán una iniciativa de la Comisión para frenar el exceso de oferta china en una cumbre que se celebrará los días 18 y 19 de junio. Y es que la Comisión Europea está preparando nuevas medidas para apuntalar la industria química de la UE, ya que una oleada de importaciones chinas baratas está llevando al sector al borde del colapso, según ha publicado Politico.

Sin embargo, los trámites en Bruselas son lentos y la elaboración de medidas podría llevar meses, o incluso años, tiempo del que, según afirman los fabricantes químicos europeos, no disponen. "Toda la industria química está desangrándose", ha manifestado Rudy Miller, vicepresidente de la empresa química belga Vynova: "es un suicidio industrial", asegura.

La grupo químico líder europeo Vynova solía ser el segundo mayor productor europeo de cloruro de polivinilo, o PVC, un plástico versátil utilizado en fontanería, baldosas, aislamiento de cables y dispositivos médicos. Pero ya no lo es. Portavoces de Vynova aseguran que la competencia de China, que hasta 2019 era un importador neto de PVC, le está haciendo la competencia más baja.

Vynova ha cerrado la producción en una planta holandesa, mientras que otras tres fábricas se encuentran en proceso de reestructuración legal. Ha presentado una denuncia antidumping contra sus competidores chinos, aunque aún no se ha iniciado ninguna investigación. La Comisión declinó hacer comentarios. Y el grupo de presión del sector químico Cefic estima que la industria europea ha perdido casi el 10 por ciento de su capacidad y 20.000 puestos de trabajo en los últimos tres años.

Y es que la dependencia de Europa de los productos químicos importados va en aumento. Según Cefic, los proveedores no pertenecientes a la UE suministraron el 31 % de los productos químicos consumidos en el bloque en 2023, frente al 22 % en 2013. China, el mayor proveedor, ha duplicado su cuota de importaciones hasta alcanzar el 18% en la última década.

La UE está estudiando diversas opciones para salvar a empresas como Vynova. Estas opciones van desde cuotas sectoriales y restricciones a las importaciones —un enfoque que ya implementó con el acero— hasta aranceles selectivos más agresivos contra los productores chinos. Pero con el debate sobre medidas de defensa comercial más estrictas contra China apenas está comenzando, Miller teme que Vynova ya haya quebrado para cuando dichas medidas entren en vigor.