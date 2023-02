Este es el día en el que se cobran las pensiones en febrero de 2023

La Seguridad Social detalla en su sitio web que “las pensiones se devengan (generan el derecho a su cobro) por mensualidades naturales vencidas”, es decir, de la misma manera que reciben las nóminas aquellos trabajadores asalariados.

En concreto, “la Seguridad Social abona estas pensiones entre el día 1 y el 4 de cada mes. La norma dice que será el primer día hábil del mes en que se realiza el pago (a mes vencido) y siempre antes del cuarto día natural del mismo”, precisa el organismo.

Sin embargo, la fecha exacta del ingreso del importe de la pensión a veces se adelanta por parte del banco del pensionista. En ese sentido, “lo más habitual es que entre el 22 y el 26 de cada mes” se recibe sentido en la cuenta corriente el dinero correspondiente a la pensión, señala la Seguridad Social.

Teniendo en cuenta que el 22 de febrero de 2023 es miércoles, la mayoría de entidades bancarias abonarán la pensión ese día, el jueves 23 de febrero o el viernes 24 de febrero. Aunque ciertas cajas de ahorros también podrían realizar el pago el lunes 27 de febrero.

Aún habrá que esperar algunos días para confirmar con exactitud el día en el que cada banco realizará la operación. No obstante, las fechas serán bastante similares a las del mes de enero: Bankinter, CaixaBank y Santander pagaron la pensión los días 23 y 24, mientras que BBVA, Sabadell, ING, Cajamar y otras entidades lo hicieron el día 25.

Segundo pago de la pensión con la subida del 8,5%

La pensión de febrero será la segunda en la que se aplique la revalorización del 8,5% derivada del incremento de la inflación que tuvo lugar entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

A raíz de esa subida, la pensión de segunda mínima se ha incrementado hasta los 9,694 euros de jubilación anual en 14 pagas. En cualquier caso, esa cifra corresponde exclusivamente a aquellas personas jubiladas con menos de 65 años con cónyuge no a cargo. Los pensionistas que se encuentran en otras condiciones tienen una cifra mínima superior a esos 9.694 euros. También ha alcanzado la cuantía de la pensión máxima, que ha pasado a ser de 42.829 euros anuales en 14 pagas.

Aunque no es habitual, puede darse el supuesto de que esa subida del 8,5% no se vea reflejada en el importe de la pensión. En ese caso (debido a un error aritmético), la persona afectada debe dirigirse al Instituto Nacional de Seguridad Social y solicitar una rectificación. Cabe destacar que para efectuar esa reclamación no existe ningún tipo de plazo y que la decisión que adopte la Seguridad Social se aplicará con carácter retroactivo.