El BCE no cambia su senda y sigue manteniendo los tipos de interés en el 2%

¿Para qué cambiar? Ese sigue siendo el camino que está transitando el Banco Central Europeo (BCE) desde hace varios meses. El organismo que preside Christine Lagarde no cambia su senda y sigue manteniendo los tipos de interés en el 2% tras su reunión de este jueves.

Como viene haciendo desde el pasado mes de junio, Fráncfort ha decidido seguir sin variaciones en el precio del dinero, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos sigue recortando distancias, tras su bajada de 25 puntos básicos de este miércoles, llevando la tasa al rango objetivo del 3,75% al 4%.

En su análisis, Fráncfort ha defendido que la economía sigue "creciendo", pese "al difícil entorno internacional". "El vigor del mercado de trabajo, la solidez de los balances del sector privado y las anteriores reducciones de los tipos de interés aprobadas por el Consejo de Gobierno continúan siendo factores que contribuyen de forma importante a la resiliencia", ha justificado.

Los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, a las operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito se mantendrán sin variación en el 2,00 %, el 2,15 % y el 2,40 %, respectivamente.

Esta última decisión del BCE demuestra que el organismo de Christine Lagarde considera bajo control la inflación y sigue apostando en el llamado 'tipo neutral' que muchos de los analistas llevaban tiempo pidiendo.

"Las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a los actuales conflictos comerciales internacionales y a las tensiones geopolíticas", ha avisado el regulador de los bancos europeos, sobre algunas de las variables que mantienen en stand by las decisiones de la institución.