El Gobierno limita al 22% el interés del crédito al consumo

El Gobierno ha aprobado este miércoles un anteproyecto de ley que regula los créditos al consumo, entre los que se encuentran los microcréditos, las tarjetas "revolving" o los préstamos rápidos en plataformas digitales, y limita temporalmente al 22% el interés que se puede cobrar de forma general.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Economía, Carlos Cuerpo, el mercado de los créditos al consumo ha cambiado profundamente en los últimos años con la digitalización, que favorece la aparición de nuevos actores y modelos de negocio, que en su opinión hacen necesario actuar.

El Ejecutivo busca reforzar la protección de los consumidores, sobre todo de los más vulnerables, y también dar seguridad jurídica a los operadores para garantizar unas reglas "homogéneas y predecibles".

El anteproyecto de ley se somete desde hoy a audiencia pública junto con el proyecto de real decreto de desarrollo para presentación de alegaciones por parte de los agentes interesados hasta el 30 de enero.

Esta norma transpone las directivas europeas sobre créditos al consumo y servicios financieros a distancia.

Límites a los intereses

Entre las novedades destaca la introducción de medidas de limitación de costes. El interés en términos TAE (la tasa anual equivalente) se fijará a partir del interés medio del crédito al consumo al que se le añade un margen que se establece por tramos de importe del crédito en el desarrollo reglamentario.

Para créditos de hasta 1.500 euros, 15 puntos porcentuales; para importes superiores pero que no lleguen a 6.000 euros, 10 puntos porcentuales, y para cantidades mayores a pagar en menos de 8 años, 8 puntos porcentuales.

Hasta la entrada en vigor del real decreto, se establece un límite máximo transitorio del 22% aplicable a las nuevas operaciones tras su entrada en vigor.

Este límite será aplicable también a la liquidación de las operaciones de tarjetas "revolving", que permiten aplazar pagos mensuales mediante una cuota fija o un porcentaje de la deuda.

En cualquier caso, los límites se actualizarán y publicarán por el Banco de España trimestralmente por adelantado.

Mercados de alto coste

Además, se establece un segundo régimen de limitación de tipos como parte de una regulación integral de los créditos de alto coste, al establecer un periodo mínimo de reembolso de al menos 3 cuotas mensuales y reduce el coste, que se limita a un tipo de interés mensual del 4 % y una comisión máxima del 5 % sujeta a un máximo de 30 euros.

A modo de ejemplo, Cuerpo ha dicho que un microcrédito de 300 euros y un plazo de 30 días cuesta de media 103 euros y con la entrada en vigor de la normativa, el crédito deberá ser reembolsado en un mínimo de tres meses con un coste máximo de 40 euros. Si el consumidor decide reembolsar a los 30 días, el coste será de 20 euros.

Por otro lado, habrá mayores obligaciones de conducta a los prestamistas de alto coste. En la publicidad se establece la prohibición de destacar la facilidad o rapidez con la que se puede obtener un crédito de alto coste sobre el resto de sus características esenciales, tales como tipología y coste total del crédito.

Supervisión del Banco de España

Otra novedad es que solo podrán conceder préstamos al consumo las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España.

Para aumentar la concurrencia y dar entrada a operadores no regulados se crean dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado y los prestamistas de alto coste autorizados.