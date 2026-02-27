Un exfuncionario de la Agencia Tributaria avisa: "Si eres autónomo y ingresas 5.000 euros pero te gastas 25.000, tarde o temprano van a llamar a tu puerta"

La Agencia Tributaria vigila. Pero no posiblemente del modo que muchos crean/teman. Lo confirma un antiguo trabajador del organismo, que ha dado algunas claves de cómo Hacienda pasa lista a aquellos contribuyentes de los que desconfía.

El funcionario ha explicado su parte en el videopodcast de YouTube, Tengo un Plan, donde ha sido preguntado por hasta qué punto la Agencia Tributaria tiene "información real" de los contribuyentes y sus operaciones bancarias.

Para el exfuncionario la clave está en los registros financieros de ingresos, gastos y la habitual 'declaración de la Renta' anual que le permiten al 'fisco' llevar un control más o menos detallado de cada persona. Sobre todo por si en algún momento surge alguna contradicción. Más en detalle, ha aclarado que "no es que entren a tu cuenta a ver cada movimiento, aunque lo pueden pedir y, luego, si no se fían pueden llegar a requerirlo formalmente al banco".

Evidentemente, hay operaciones y movimientos que interesan más a la Agencia Tributaria que a otras. "Todas las operaciones por encima de los 3.000 euros y todas las transferencias bancarias no es que esté inmediatamente tratándose en su sistema, pero tienen la opción de poder pedirlo. En cambio, todo lo que sea en efectivo está fuera de la Agencia Tributaria, logicamente", ha querido aclarar.

A quién y cómo vigilar proviene de un plan de control tributario previo que fija los principales puntos de vigilancia de la Agencia Tributaria, explica. Y ahí ha querido centrarse en algunos casos más llamativos.

"Hay gente que se dedica a eso y trabaja en bases de datos donde pone filtros, por zonas, por sectores, por... es infinito. Yo puedo trabajar ahí 25 años y no saber qué se va a buscar el próximo año", prosigue.

El antiguo trabajador ha puesto algunos ejemplos claros, porque "siempre hay determinadas alarmas que pueden hacerte pensar en que seas 'elegido' por Hacienda". Entre ellas, ha querido detenerse en los autónomos. "Si tu eres autónomo e ingresas 5.000 euros y estás gastándote 25.000, tarde o temprano van a ver qué pasa ahí, van a llamar a tu puerta".