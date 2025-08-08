El IBEX 35 conquista los 14.800 puntos y registra un nuevo máximo en 17 años

Vista de la bolsa de Madrid, con las pantallas del Ibex 35, en una imagen de abril pasado.

No hace falta frotarse los ojos. En plena tensión por los aranceles de Estados Unidos y la situación geopolítica, el IBEX 35 se ha disparado hasta alcanzar los 14.824 puntos, nuevo máximo en los últimos 17 años.

La última vez que se vio un dato parecido sobre el parqué español fue el 3 de enero de 2008. El principal índice del mercado nacional ha sumado 134 puntos, un 0,91% más, y ha terminado de cotizar en 14.824 enteros. Con ello gana el 4,94% esta semana e incrementa su rendimiento en lo que va de año al 27,86%.

El selectivo ha abierto la jornada en positivo y ha mantenido esta tendencia durante toda la sesión animado por los avances para alcanzar un alto en fuego en Ucrania y por el buen tono de Wall Street y pese a que ayer entraron en vigor los aranceles recíprocos de Estados Unidos.

Dentro de los grandes valores, BBVA ha sumado el 2,87%, segundo valor más alcista de la tabla; Banco Santander, ha ganado el 2,32%; Inditex, el 0,38%; Telefónica, el 0,5% y Repsol, el 0,41%. Se ha desmarcado Iberdrola al bajar el 0,38%.