El motivo por el que Hacienda aún no te ha devuelto el dinero de la declaración de la renta

Si eres de los que presenta la declaración de la renta al comienzo de la campaña, lo normal es que recibas el devolución de Hacienda (si procede) temprano. La Agencia Tributaria suele tardar unos pocos días o si acaso una semana en efectuar el ingreso.

Sin embargo, hay ocasiones en las que esto no se cumple y tardas en recibir el dinero. Siempre hay contribuyentes que presentan la renta a los pocos días de arrancar la campaña y tardan semanas o meses en tener el ingreso en su cuenta.

¿Por qué sucede esto? No significa necesariamente que haya un problema con tu declaración o que Hacienda se haya olvidado. De hecho, la Agencia Tributaria tiene hasta el 31 de diciembre para devolver el dinero. Y siempre hay contribuyentes que obtienen el ingreso incluso al año siguiente.

Existen algunos motivos por los que Hacienda tarda más en llevar a cabo el ingreso. Merece la pena que los conozcas para saber si es problemático o si simplemente tienes que esperar varias semanas.

Los motivos por los que Hacienda tarda más en pagar la declaración de la renta

Las devoluciones no se aprueban automáticamente. Hacienda revisa tus datos y los cruza con la información ofrecida por tus pagadores, el banco o la Seguridad Social. Este proceso puede durar pocas horas o días si tu declaración es sencilla (sólo un pagador o pocos ingresos), pero se suele alargar si hay más información a comprobar.

En el caso de que la Agencia Tributaria detecte una incoherencia entre lo que has presentado y esta información, paralizará la devolución. Es aquí cuando te puede llegar una de sus cartas informativas.

Otro de los aspectos que se revisan detalladamente son las deducciones, especialmente aquellas que te pueden aportar una mayor cuantía, por ejemplo, las que se conceden por el alquiler en algunas comunidades autónomas o las reducciones por aportación a los planes de pensiones.

Esto no significa que las deducciones estén mal aplicadas, sólo que Hacienda quiere asegurarse de que todo se encuentra en orden. Las revisiones manuales siempre requieren más tiempo.

También debes tener en cuenta que Hacienda ha de revisar millones de declaraciones. Muchas se acumulan a principios de la campaña y la tuya puede tardar más si es compleja.

¿Qué pasa si Hacienda no te devuelve el dinero a tiempo?

La Agencia Tributaria dispone de seis meses para completar el ingreso. Ojo, son seis meses desde que finaliza la campaña, no desde que presentas el borrador. Esto significa que la fecha límite es el 31 de diciembre.

Llegado el caso, Hacienda tendrá que devolverte el dinero con intereses de demora, pero no existe un beneficio extra. La buena noticia es que no debes reclamar la cantidad, la Agencia Tributaria acabará pagando sin que sea necesaria una queja por tu parte. Esto sucede todos los años, no se trata de un proceso extraordinario.