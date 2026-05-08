Las cartas que va a enviar Hacienda a miles de contribuyentes: ¿tienes que preocuparte si te llega una?

Las cartas de Hacienda te ayudarán a corregir errores en la renta

Millones de contribuyentes han presentado ya la declaración de la renta, seguramente esperando a que salga a devolver y que Hacienda efectúe el ingreso cuanto antes.

Si tienes derecho a deducciones, por ejemplo, por el alquiler o por obras de eficiencia energética en tu casa, puedes ahorrar bastante dinero. Además, los planes de pensiones ayudan a reducir la base imponible. Todos estos son pequeños consejos para que el ajuste con Hacienda te sea lo más favorable posible.

Todavía tienes tiempo para hacer el trámite: la campaña termina el 30 de junio, y aunque no hay que dormirse en los laureles, tampoco es buena idea que te dejes guiar por las prisas. Es en ese momento cuando caes en errores que te pueden salir caros.

Aplicar deducciones que no puedes justificar, mantener datos personales desactualizados u olvidarte de añadir ciertos ingresos son equivocaciones que es mejor evitar, y que llegadas a cierto punto no tienen solución: acabarás pagando una sanción de la Agencia Tributaria.

Pero ojo, porque Hacienda avisa antes de que termine la campaña. Mediante el envío de cartas, la Agencia Tributaria puede advertirte de errores u omisiones que todavía pueden ser subsanables.

Así son las cartas que va a enviar Hacienda

Estas comunicaciones se suelen enviar en el mes de mayo. No son multas, tienen una labor simplemente informativa. Estos son los aspectos de los que suelen advertir:

Discrepancias entre los datos declarados y los que tiene la Agencia Tributaria.

Errores que hayas cometido en el borrador.

Recordar obligaciones fiscales.

Si te llega una carta avisando de un error tienes la posibilidad de corregirlo voluntariamente antes de que se ponga en marcha un procedimiento formal. Es decir, evitas una sanción.

Algunos de los fallos habituales que puedes cometer en la renta son olvidar los ingresos del alquiler, las ventas de inmuebles o criptomonedas o los rendimientos de plataformas digitales.

Estas cartas no exigen una respuesta. Simplemente obtienes la información y, si es necesario corriges los errores que hayas cometido en la declaración de la renta.

Cuestión diferente es que te llegue un requerimiento de Hacienda o directamente una sanción. En estos casos sí que se trata de algo serio, probablemente un error que no has solventado a tiempo. Estas comunicaciones te pueden llegar en cualquier momento del año, no necesariamente durante la campaña de la renta.

Recuerda que tienes hasta el 30 de junio para poner solución a los posibles errores. Presentar la declaración de la renta fuera de plazo también es motivo de sanción.