Las deducciones que pueden cambiar tu Renta 2026: desde el alquiler en Madrid hasta la educación en Andalucía

Cada año varían las deducciones autonómicas, incluyendo, modificando o quitando, así que más vale estar al día.

La campaña de la Renta 2026 ya está en marcha y hay algo que puede marcar la diferencia entre pagar o que te devuelvan dinero: las deducciones autonómicas. Cada comunidad aplica las suyas, y muchas pasan desapercibidas, además de no salir en el borrador. El resultado es que miles de contribuyentes pierden dinero cada año por no aplicarlas, decenas o incluso cientos de euros.

Tal y como advierte Banco Mediolanum, antes de presentar la declaración debes revisar todo: ingresos, datos fiscales y posibles discrepancias. Pero también las deducciones. Porque los errores son habituales, especialmente en alquileres o gastos deducibles que no se incluyen.

Errores frecuentes que te hacen perder dinero

Uno de los fallos más comunes está en los ingresos por alquiler:

No deducir gastos como el IBI .

. Olvidar seguros (por ejemplo, de impago).

No incluir reparaciones menores.

menores. Confundir gastos deducibles con inversiones.

Este último punto es clave. No es lo mismo una reparación (deducible) que una mejora del inmueble (no deducible como gasto). Además, también es frecuente no aplicar correctamente las reducciones fiscales según la zona del alquiler o el perfil del inquilino.

Madrid y Cataluña: el alquiler marca la diferencia

Las dos grandes comunidades ponen el foco en la vivienda:

En la Comunidad de Madrid puedes deducirte el 30% del alquiler , con un máximo de 1.237,20 euros, si cumples requisitos de edad y renta.

puedes , con un máximo de 1.237,20 euros, si cumples requisitos de edad y renta. En Cataluña la deducción es del 10%, pudiendo alcanzar los 1.000 euros en familias numerosas o monoparentales.

Son dos de las deducciones más relevantes para jóvenes y hogares con alquiler, justo en las zonas donde hay que destinar más sueldo para este concepto, ahogando a muchos jóvenes y familias.

También destacan los incentivos fiscales para vivir en zonas rurales. Cada vez más comunidades utilizan el IRPF para combatir la despoblación:

Asturias : hasta 100% del transporte público (máximo 100 euros).

: hasta (máximo 100 euros). Extremadura: deducción por residir en municipios pequeños (con límites de renta).

Este tipo de incentivos busca atraer y fijar población en zonas rurales.

Educación y conciliación: claves en otras regiones



En otras comunidades, el foco cambia hacia la familia y la formación:

Andalucía : deducción del 15% en clases de idiomas e informática .

: deducción del . Aragón : 15% en guardería (hasta 300 euros por hijo).

: (hasta 300 euros por hijo). Cantabria : 15% (hasta 300 euros), que sube al 30% (600 euros) en zonas despobladas.

: 15% (hasta 300 euros), que sube al 30% (600 euros) en zonas despobladas. Castilla-La Mancha: 100% en libros de texto + 15% en educación adicional.

Son deducciones pensadas para aliviar el gasto familiar directo.

Canarias: deducción por cambiar de isla



En las Islas Canarias la deducción responde a su realidad territorial: hasta 300 euros por trasladar la residencia a otra isla, siempre que sea por trabajo o actividad económica.

Deducciones que van y vienen

Cada año se añaden, se modifican y no desaparecen deducciones, de ahí la importancia de estar a la última para no perderse nada ni errar. En la Renta 2025 hay 30 nuevas deducciones y nueve que desaparecen, entre ellas: