La fecha en la que Hacienda te hace el ingreso de la declaración de la renta

Existe un plazo máximo en el que Hacienda te hace el ingreso de la renta

La campaña de la renta ya está en marcha. Tienes hasta el 30 de junio para acceder al borrador, ponerte al día con Hacienda y completar esta gestión que tantas dudas suele generar.

Además de las posibles deducciones que puedes aplicar o la clásica pregunta de si estás obligado a presentarla, muchos contribuyentes se plantean ya una cuestión: ¿cuándo va a hacerte Hacienda el ingreso?

Si el resultado te ha salido a devolver seguro que quieres recibir el dinero cuanto antes. Quizás cuentas con él para hacer frente a ciertos gastos. Sin embargo, la Agencia Tributaria tiene sus plazos y no siempre vas a obtener el ingreso a las primeras de cambio.

Aunque puedes recibir el dinero en cualquier momento, incluso semanas o meses después de presentar la declaración de la renta, lo cierto es que existe una fecha límite en la que Hacienda debe proceder al pago. Y no todos los contribuyentes la conocen ni saben lo que ocurre si se supera.

Cuándo te paga Hacienda la renta

No hay una fecha demasiado concreta en la que la Agencia Tributaria te vaya a pagar, aunque puedes hacer algunas estimaciones dependiendo de tu situación fiscal.

Las declaraciones sencillas, es decir, aquellas en las que hay un solo pagador y no aplicas muchas deducciones, son las que Hacienda resuelve de manera más rápida. En estos casos es posible que obtengas el dinero en un plazo de entre siete y quince días.

Pero si tienes más de un pagador o varias deducciones a tu disposición, la Agencia Tributaria se tomará más tiempo para revisarla. Esto también ocurre si detecta errores o tiene sospechas de que no estás declarando todo lo que debes. Aquí el plazo se alarga y puede irse a unos cuantos meses.

Esto sucede especialmente con los autónomos, ya que suelen tener varios pagadores y Hacienda puede revisar manualmente la declaración.

¿Qué pasa si la Agencia Tributaria te hace tarde el ingreso de la renta?

Pero ojo, que Hacienda tampoco puede hacer el ingreso cuando considere oportuno. Existe un límite que debe cumplir, de lo contrario, tendrá que devolverte el dinero con intereses de demora.

El plazo legal es de 6 meses desde que finaliza la campaña de la renta. Como acaba el 30 de junio, Hacienda debe pagarte como muy tarde el 31 de diciembre.

Para este año el interés de demora es del 4,0625%, así que la Agencia Tributaria tendría que añadirlo en el ingreso.

En cualquier caso esto no es lo habitual. Lo normal es que la Agencia Tributaria te pague poco después de presentar la renta, sobre todo si haces el trámite durante los primeros días de la campaña.