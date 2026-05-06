Es oficial: Hacienda permite ahorrar esta cantidad por el plan de pensiones en la declaración de la renta

Millones de contribuyentes esperan cada año la declaración de la renta porque es una buena oportunidad para ahorrar. Gracias a las deducciones es posible que Hacienda te devuelva dinero, o que pagues menos en caso de que el resultado sea desfavorable.

Pero no sólo es importante que prestes atención a las deducciones fiscales. Aunque tengas derecho a ahorrar dinero gracias al alquiler o a la cuota del gimnasio (en algunas comunidades autónomas) también hay otros aspectos que no debes olvidar, como las reducciones por ciertos gastos.

Uno de los casos en los que se consigue mayor ahorro es el de los planes de pensiones. Funcionan a modo de reducción, es decir, rebajan la base imponible del IRPF. Aunque no sea una deducción directa, sí que vas a pagar menos o a ahorrar dinero en la declaración de la renta.

Cuánto puedes ahorrar con el plan de pensiones en la renta

Si tienes un plan de pensiones vas a tributar por menos ingresos, es decir, acabarás pagando menos impuestos. Todo depende del tipo de plan que tengas:

Planes de pensiones individuales: el máximo a desgravar es de 1.500 euros al año, siempre y cuando no supere el 30% de los rendimientos netos del trabajo.

el máximo a desgravar es de 1.500 euros al año, siempre y cuando no supere el 30% de los rendimientos netos del trabajo. Planes de empleo (empresa): el máximo a desgravar es de 10.000 euros.

el máximo a desgravar es de 10.000 euros. Planes de autónomos: el máximo a desgravar es de 7.250 euros.

El ahorro depende del tipo marginal de IRPF por el que estés tributando. Por ejemplo, si tienes un tipo del 19% y aportas 1.500 euros, puedes ahorrar 285 euros. Si el tipo es del 45% y aportas la misma cantidad, el ahorro puede alcanzar los 675 euros.

A pesar de que ahora te sirve para ahorrar, debes tener en cuenta un detalle: cuando rescates el plan de pensiones, este va a tributar como rendimiento del trabajo. Aún así te va a compensar, ya que se rescata con menor tipo y te sirve para planificarte mejor financieramente.

Desgravar el plan de pensiones te interesa especialmente si estás en tramos medios o altos de IRPF y quieres reducir la cuota a pagar en la renta.