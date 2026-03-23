Hacienda y la Comunidad de Madrid confirman esta deducción para ahorrar más de 1.200 euros en la declaración de la renta

Esta deducción de la renta te permite ahorrar más de 1.200 euros

La declaración de la renta te permite ahorrar dinero cada año gracias a las deducciones fiscales. Por eso es buena idea repasar cuáles son las desgravaciones a tu alcance, aunque en principio no sea obligatorio que presentes la renta en 2026.

Hay deducciones de todo tipo: por el seguro de hogar, por donaciones a ONGs, por el seguro del coche si eres autónomo... eso sí, siempre hay que cumplir ciertos requisitos para aplicarlas.

Una de las desgravaciones más suculentas si vives en la Comunidad de Madrid es la del alquiler. Los precios de la vivienda están por las nubes, y no son pocos los que pagan un alquiler especialmente elevado. Por eso es una buena ayuda que tengas derecho a esta deducción.

Pero esta deducción no es para todos los contribuyentes. Tiene un límite de edad y de ingresos que debes cumplir. En caso de que reúnas los requisitos, puedes ahorrar más de 1.200 euros.

Recuerda también que la campaña de la renta empieza el 8 de abril y termina el 30 de junio. De nada sirve revisar todas las deducciones si desconoces las fechas y puedes saltártelas.

Quién puede aplicar la deducción por alquiler en Madrid

La Comunidad de Madrid es bastante clara en sus requisitos. Sólo si los cumples todos optas al ahorro de hasta 1.237,20 euros.

Ser menor de 40 años : este es el límite de edad, antes era hasta los 35 años, pero se ha ampliado. Es una de las novedades de la renta 2026.

: este es el límite de edad, antes era hasta los 35 años, pero se ha ampliado. Es una de las novedades de la renta 2026. Ingresos : la suma de la base imponible y la del ahorro no pueden ser superiores a 26.414,22 euros si haces la renta individual, y a 37.322,20 euros si la haces conjunta.

: la suma de la base imponible y la del ahorro no pueden ser superiores a 26.414,22 euros si haces la renta individual, y a 37.322,20 euros si la haces conjunta. Alquiler : lo que hayas pagado de alquiler a lo largo del año tiene que ser más del 20% de esa base.

: lo que hayas pagado de alquiler a lo largo del año tiene que ser más del 20% de esa base. Fianza: la fianza tiene que estar en la Agencia de Vivienda Social. Esto depende del propietario de la vivienda, así que asegúrate de que lo ha hecho.

Este último punto es clave. Para tener derecho a la deducción es necesario que tanto el inquilino como el propietario hayan cumplido escrupulosamente la ley, existiendo contrato de alquiler y depósito de la fianza.

¿Puedes aplicar la deducción del alquiler si compartes piso?

Muchas personas comparten piso de alquiler, así que es una pregunta habitual si vives en Madrid y quieres ahorrar dinero.

La respuesta es sí, puedes aplicar la deducción de alquiler si compartes piso, ya sea con tu pareja o con amigos o compañeros. El requisito es que cumplas con las exigencias detalladas anteriormente y que tu nombre aparezca en el contrato de alquiler.

En el caso de que seáis varias personas y pagues una cantidad no muy elevada, es posible que la cantidad desgravada no llegue al tope de 1.237,20 euros y sea algo menor. Si vives de alquiler con tu pareja, es buena idea que revises si merece la pena hacer la declaración conjunta o por separado.

Para resolver estas dudas puedes utilizar el simulador de la declaración de la renta, una herramienta que pone Hacienda a tu servicio antes de que tengas que entregar el borrador.