Gonzalo Bernardos le manda este mensaje al presidente de Mercadona tras sus comentadas palabras

El economista Gonzalo Bernardos ha querido mandarle un mensaje en laSexta Xplica al presidente de Mercadona, Juan Roig, tras sus comentadas palabras con las que aseguraba que su compañía ha subido "una burrada" los precios.

El experto ha señalado que los precios "ha subido el 16,7%", pero ha resaltado que "ninguna cadena de supermercados ha subido esa cantidad, la ha subido menos".

Bernardos ha cuestiona que "cómo puede ser que uno suba el 12%, el otro el 11%". "Pues yo os lo explico. Porque no es verdad. Porque no nos están contando la verdad a los consumidores", ha defendido.

El economista ha asegurado que él no se cree que "los supermercados hayan bajado su margen de beneficios sustancialmente". "Porque la cadena productiva lo dice. El agricultor no está mejor. Los transportistas no están mejor. La industria se queja", ha apuntado.

"Señor Roig, si usted se sacrifica tanto demuéstrelo y haga como en Francia. Allí les va a costar cientos de millones de euros a los grandes supermercados, pero lo hacen para apoyar a los franceses", ha razonado el economista.

Bernardos ha justificado que, una medida así, "les va a costar cientos de millones de euros a los grandes supermercados", pero destaca que en Francia "lo hacen para apoyar a los franceses". "Les pido que tengan un detalle y que a los más humildes les permitan llegar a fin de mes", ha sentenciado.