Así puedes fraccionar el pago de la declaración de la renta con Hacienda

Que la declaración de la renta salga a pagar es la noticia que no quiere escuchar ningún contribuyente. Significa que, a lo largo del año, has pagado menos de lo que te correspondía y que ahora tienes que ajustar cuentas con Hacienda.

A veces las deducciones no son suficientes para rebajar la cantidad a pagar hasta el punto de que llegue a 0, aunque sí que sirven para ayudarte a que la cuantía resulte menos elevada.

En el caso de que tengas que pagar, Hacienda permite que efectúes el abono en dos plazos. Es lo que se conoce como fraccionamiento de pago. Esto te ayudará especialmente si la cantidad es alta, pues no tendrás que hacer el abono de una sola vez.

Se trata de una opción a tener en cuenta si este año te toca pagar. Aunque para ello necesitas saber cómo activarla y los plazos que estipula la Agencia Tributaria.

Quién puede fraccionar el pago de la renta

La mayoría de contribuyentes cuyo resultado sale a pagar tienen la opción de dividirlo, aunque hay que cumplir ciertos requisitos:

Que la declaración se haya presentado en plazo: recuerda que tienes hasta el 30 de junio.

Que no hayas solicitado un aplazamiento.

Que no se trate de una declaración complementaria.

El fraccionamiento no implica recargos, vas a pagar la misma cantidad, pero en dos veces para que no te resulte problemático.

Cómo fraccionar el pago de la renta

Una vez hayas completado la renta y ves que te ha salido a pagar, tienes que seleccionar la opción Fraccionar el pago e indicar la cuenta bancaria en la que quieres que Hacienda te haga ambos cargos. Entonces tienes que pulsar en Presentar. Ya habrás terminado el proceso. Recuerda guardar una copia que te sirva como justificante ante posibles requerimientos o como ayuda para declaraciones futuras.

Aquí se abren dos plazos:

Primer pago: la cantidad se abona en el momento en el que presentas la declaración. Supone un 60% de la cuantía que debes a Hacienda.

la cantidad se abona en el momento en el que presentas la declaración. Supone un 60% de la cuantía que debes a Hacienda. Segundo pago: la cantidad se abona en el mes de noviembre, supone el 40% restante. No tienes que hacer nada. Hacienda se encarga de cobrártelo en la cuenta que hayas indicado.

Como puedes ver, se trata de una modalidad sencilla y cómoda, ya que sólo tienes que seleccionar el fraccionamiento al presentar la renta y olvidarte del resto. La Agencia Tributaria hará el cargo automáticamente.