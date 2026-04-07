Hacienda confirma cuándo tienes que quitar a los hijos en la declaración de la renta

El objetivo de millones de contribuyentes en la declaración de la renta es ahorrar gracias a las deducciones fiscales, ya sea para que el resultado te salga a devolver o para que reduzcas el importe de lo que debes pagar a la Agencia Tributaria.

Y las deducciones no son la única forma de conseguir el ansiado ahorro. Existen otras opciones, como el mínimo por descendientes. Es decir, incluir a tus hijos en la declaración de IRPF para que una parte de tus ingresos quede exenta de impuestos.

Es uno de los detalles que debes revisar en el borrador de Hacienda si tienes hijos que dependen económicamente de ti. Recuerda que la campaña de la renta empieza el 8 de abril y que es momento de repasar todas estas cuestiones antes de que el tiempo se te eche encima.

Con el mínimo por descendientes de Hacienda siempre surgen las mismas dudas: cuánto dinero puedes ahorrar y hasta cuándo puedes incluir a los hijos en tu renta. La Agencia Tributaria es bastante clara al respecto.

Cuánto puedes ahorrar con los hijos en la declaración de la renta

La cantidad que puedes ahorrar en la renta depende del número de hijos que tengas. Hacienda lo estipula de la siguiente manera:

2.400 euros al año por el primer hijo.

2.700 euros por el segundo.

4.000 euros por el tercero.

4.500 euros por el cuarto y siguientes.

Si uno de los hijos es menor de 3 años tienes que sumar 2.800 euros adicionales. Es decir, en caso de que tengas un solo hijo y sea menor de tres años, ahorras 5.200 euros.

¿Hasta cuándo puedes incluir a los hijos en la renta?

Aunque el ahorro al tener hijos es suculento, debes saber que existen unos límites muy claros. Tienes que cumplir con estos requisitos de Hacienda:

Los hijos deben ser menores de 25 años.

Deben vivir contigo o depender económicamente de ti.

Deben ganar menos de 8.000 euros netos anuales.

Si deciden hacer la declaración de la renta por su cuenta y tienen ingresos superiores a 1.800 euros, ya no los puedes incluir en la tuya.

Una vez cumplan los 25 años, olvídate de incluir a tus hijos en la declaración de la renta. Pero como puedes ver no es la única exigencia. Debes estar pendiente de sus ingresos y de si hacen la declaración de IRPF de manera independiente antes de incluirlos en tu borrador.

Si estás separado o tienes custodia compartida, el mínimo por descendiente se reparte entre los progenitores.

Existe la posibilidad de adelantarte al resultado y saber cómo te afecta la situación de tus hijos en la renta, para ello has de utilizar el simulador de Hacienda.