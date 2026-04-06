Hacienda confirma esta deducción si vives en un pueblo de Madrid

Atento si te mudaste a un pueblo de Madrid porque podrías deducirte hasta 2.500 euros bajo ciertas condiciones.

Ya sabes que la declaración de la renta varía según las comunidades autónomas, con diferencias sobre todo en las deducciones, que además no se ven reflejadas en el borrador, con lo que hay que estar atentos, conocerlas y que te las apliquen. En esta campaña que empieza el 8 de abril no es una excepción, con novedades que pueden marcar la diferencia, en este caso en la Comunidad de Madrid y si vives fuera de la capital. Y es que también hay matices y estos tienen mucho que ver con la despoblación.

. La Comunidad de Madrid ha activado nuevas deducciones fiscales dirigidas a quienes se trasladen a municipios con menos de 2.500 habitantes. El objetivo es combatir el fenómeno de la España vaciada. Y sí, si cumples los requisitos, puedes ahorrar hasta 1.000 euros —o incluso más— en tu declaración del IRPF.

Estas medidas afectan a 73 municipios en riesgo demográfico, el 41% de los 179 que forman la región. Y no son solo ayudas puntuales: incluyen deducciones por mudarte, comprar vivienda o rehabilitarla. En algunos casos, incluso puedes acumularlas.

Hasta 1.000 euros por mudarte a un pueblo



La principal deducción está dirigida a jóvenes. Si tienes menos de 35 años y decides trasladar tu residencia habitual a uno de estos municipios, puedes aplicar una deducción de hasta 1.000 euros en la cuota autonómica del IRPF.

Pero hay condiciones:

Debes mantener la residencia en el municipio durante el año del traslado y los tres siguientes .

. La vivienda debe ser tu residencia habitual.

Es una medida pensada para incentivar el arraigo, no solo el cambio puntual de domicilio.

Comprar o reformar vivienda: deducción del 10%



Además del traslado, hay otra vía de ahorro. Si compras o rehabilitas una vivienda en estos municipios, puedes beneficiarte de una deducción del:

10% del precio de compra o reforma.

de compra o reforma. Con un máximo de 1.500 euros al año.

Esto aplica tanto a vivienda nueva como de segunda mano, siempre que se destine a residencia habitual. A esto se suman otras posibles ventajas fiscales:

Bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

(ITP). Reducciones en actos jurídicos documentados (AJD).

Ambos impuestos dependen también de la normativa autonómica, pero forman parte del mismo paquete de incentivos.

Deducciones acumulables: el punto clave



Una de las claves de estas ayudas es que se pueden combinar. Es decir, no tienes que elegir. Por ejemplo:

Si eres menor de 35 años .

. Te mudas a uno de estos municipios.

Y compras una vivienda.

Puedes aplicar los 1.000 euros por traslado y más del 10% de deducción por compra (hasta 1.500 euros). En total, el ahorro puede superar los 2.500 euros anuales, solo por estas medidas.

73 municipios en riesgo de despoblación



Estas deducciones se aplican en municipios con menos de 2.500 habitantes considerados en "estrés demográfico". Son zonas rurales donde la población lleva años cayendo.

Según la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, el impacto estimado de estas medidas es de 9 millones de euros en ahorro fiscal durante el primer año. El objetivo no es solo atraer población, sino también dinamizar el mercado inmobiliario y la actividad económica local.

Qué debes tener en cuenta antes de aplicarla



Antes de incluir esta deducción en tu declaración:

Verifica que el municipio está en el listado oficial .

. Asegúrate de cumplir el requisito de edad (si aplica).

(si aplica). Comprueba que la vivienda es tu residencia habitual .

. Revisa el periodo mínimo de permanencia.

Además, como ocurre con otras deducciones autonómicas, es importante revisar bien el borrador. No siempre se aplican automáticamente.

Una oportunidad fiscal con letra pequeña

Estas deducciones no son universales. Están diseñadas para perfiles concretos, sobre todo jóvenes y compradores de vivienda en entornos rurales. Pero si encajas en el perfil, puede suponer un ahorro relevante en la Renta 2026. Y más aún si combinan.