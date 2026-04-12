Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, comparte un truco de su carrera: "Tomar decisiones importantes los viernes, cuando estás cansado, es una malísima idea"

Más de 20 años comandando el banco más grande del mundo por capitalización bursátil, el JPMorgan Chase, le han dado al empresario Jamie Dimon la perspectiva suficiente para poder dar consejos a quienes van a embarcarse o se encuentran ya inmersos en el mundo de los negocios.

Dimon, presidente y CEO del mencionado banco estadounidense, ha destacado que es muy importante calibrar qué nivel de energía se tiene a la hora de adoptar decisiones importantes en una empresa, ya que el agotamiento hace que no se tenga la claridad necesaria y, por lo tanto, la probabilidad de tomar una decisión equivocada se incremente.

En una entrevista en la cadena de radio pública estadounidense NPR, Jamie Dimon ha subrayado que "tomar decisiones importantes los viernes, cuando estás cansado, es una malísima idea".

En consecuencia, el consejo del director ejecutivo de JPMorgan Chase es tratar de organizarse para que los momentos de tomas de decisiones tengan lugar en el comienzo de la semana, cuando la energía aún está cercana a su nivel máximo.

La inteligencia emocional, una habilidad indispensable en puestos de liderazgo

Por otro lado, Dimon ha resaltado que contar con inteligencia emocional es otra de las habilidades indispensables para poder desempeñar puestos de liderazgo con éxito. "La ira no ayuda", ha asegurado.

No obstante, el CEO de JPMorgan Chase ha señalado que pese a su dilatada experiencia, que le lleva a poder permitirse el lujo de realizar recomendaciones a otros empresarios, su gestión no es ni mucho menos perfecta. "Por desgracia, todavía cometo algunos de esos errores", ha reconocido Jamie Dimon.

Respecto a cuál es el motor que le empuja a tratar de superarse en el día a día, el empresario ha indicado que para él lo más importante es "tener un propósito en la vida, tratar bien a todo el mundo, dar lo mejor de uno mismo y dejar el mundo en un lugar mejor".